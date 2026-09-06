Alias ‘Pinocho’, cuyo nombre es Fredy Castillo Carrillo y quien también es conocido con los alias de ‘Mentiroso’ o ‘Ganadero’, está en el centro de las investigaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS). Tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito menor’, en un operativo ocurrido el 4 de septiembre en Riohacha, el nombre de Castillo aparece como uno de los principales objetivos relacionados con esa estructura criminal, informó El Tiempo.

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Según las investigaciones en su contra destapadas por el medio mencionado, alias ‘Pinocho’ habría tenido un papel como jefe y financiador de la organización conocida anteriormente como ‘Los Pachencas’ y actualmente relacionada con las ACS, con presencia principalmente en Magdalena y La Guajira. Las autoridades lo han señalado de impartir órdenes y coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y extorsiones.

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De acuerdo con información de investigadores e informantes, ‘Bendito menor’ habría sido uno de sus escoltas de confianza, antes de convertirse en uno de los principales cabecillas urbanos de las ACS. Por eso, tras la muerte de Pérez Toncel, las autoridades han puesto nuevamente la atención sobre otros hombres que estarían vinculados a la estructura.

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A ‘Pinocho’ también se le relaciona con el homicidio del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez, asesinado el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, ubicada en la vereda Calabazo Alto, en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta. Por este caso y otros hechos, la justicia abrió procesos en su contra y en mayo de 2021 se emitió una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

El señalado cabecilla también estuvo vinculado al entorno paramilitar de Hernán Giraldo y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos por temas relacionados con narcotráfico. En 2011 regresó a Colombia y se acogió al proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, cuando comenzaron nuevas investigaciones en su contra por su presunto papel dentro de ‘Los Pachencas’, se trasladó a España, donde aseguraba llevar una vida alejada de las actividades criminales.

Alias ‘Pinocho’ fue capturado el 19 de enero de 2022 en Brunete, Madrid, y posteriormente enviado a Colombia para enfrentar los procesos judiciales. No obstante, en junio de 2023 un juez revocó la medida de aseguramiento que pesaba en su contra. Aunque recuperó la libertad, posteriormente volvió a ser señalado como fugitivo mientras avanzaban nuevas investigaciones y solicitudes judiciales en su contra.

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El caso de Castillo Carrillo también ha creado polémica porque el Gobierno de Gustavo Petro lo reconoció, mediante una resolución de 2025, como representante de las ACS en una mesa de diálogo. Ahora, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara su extradición hacia Estados Unidos junto con la de su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, ‘Pinocho’ vuelve a estar en la mira de las autoridades como uno de los hombres clave para entender la estructura criminal que tenía bajo su mando a alias ‘Bendito Menor’.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.