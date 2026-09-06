Roy Barreras anunció su retiro definitivo de la política y de la medicina para dedicarse a la literatura, luego de culminar una Maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, España.
El exsenador y expresidente del Congreso explicó que su decisión representa el cierre de dos décadas dedicadas a la actividad política, después de otros 20 años ejerciendo como médico.
20 años ejercí como médico; Otros 20 años en la vida política; La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido. De formas de servir o de ser útil. Hay otras formas. No más medicina; No más política! Los dejo descansar! Viene otra generación que defenderà las mismas causas a las… pic.twitter.com/ci0r8H0UC1
— Roy Barreras (@RoyBarreras) September 6, 2026Lee También
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A través de un mensaje publicado en X, Barreras aseguró que la vida implica cambios y una búsqueda permanente de nuevas formas de servir. “No más medicina; no más política. ¡Los dejo descansar!”, afirmó, al tiempo que señaló que una nueva generación continuará defendiendo las causas a las que dedicó buena parte de su trayectoria pública.
El dirigente manifestó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa vinculada con las letras y espera que esta faceta se extienda durante otros 20 años.
Explicó que, tras explorar durante dos décadas el cuerpo humano y otras dos el “cuerpo social” en busca de la paz y una sociedad más justa, ahora quiere explorar el alma humana mediante la literatura.
Barreras también compartió imágenes de su graduación y destacó la historia de la Universidad de Salamanca. Con su retiro, confía en el relevo generacional y deja atrás definitivamente la actividad política.
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