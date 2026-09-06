Roy Barreras anunció su retiro definitivo de la política y de la medicina para dedicarse a la literatura, luego de culminar una Maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, España.

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El exsenador y expresidente del Congreso explicó que su decisión representa el cierre de dos décadas dedicadas a la actividad política, después de otros 20 años ejerciendo como médico.

A través de un mensaje publicado en X, Barreras aseguró que la vida implica cambios y una búsqueda permanente de nuevas formas de servir. “No más medicina; no más política. ¡Los dejo descansar!”, afirmó, al tiempo que señaló que una nueva generación continuará defendiendo las causas a las que dedicó buena parte de su trayectoria pública.

El dirigente manifestó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa vinculada con las letras y espera que esta faceta se extienda durante otros 20 años.

Explicó que, tras explorar durante dos décadas el cuerpo humano y otras dos el “cuerpo social” en busca de la paz y una sociedad más justa, ahora quiere explorar el alma humana mediante la literatura.

Barreras también compartió imágenes de su graduación y destacó la historia de la Universidad de Salamanca. Con su retiro, confía en el relevo generacional y deja atrás definitivamente la actividad política.

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