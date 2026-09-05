Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente cruce de declaraciones entre el presidente Abelardo De la Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha puesto de manifiesto la tensión sobre los límites de las autoridades locales en los procesos de paz con grupos armados. Todo empezó durante la Cumbre de Gobernadores del 4 de septiembre, celebrada en Mompox, cuando De la Espriella lanzó una dura advertencia al gobernador: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”. Estas palabras, citadas durante la discusión sobre la participación territorial en los diálogos de paz, marcaron el tono del debate.

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En respuesta pública, el mandatario departamental negó rotundamente cualquier tipo de acuerdo ilegal o negociación secreta con organizaciones armadas al margen de la ley. De acuerdo con Escobar, los ‘Diálogos Regionales de Paz’ no fueron impulsados unilateralmente desde la gobernación, sino coordinados por el Gobierno Nacional a través de delegados oficiales. Así, recalcó que su administración no ha incurrido en negociaciones “por debajo de la mesa” ni ha sobrepasado las competencias definidas por la ley.

Escobar ofreció contexto sobre la participación de Nariño en estos procesos, señalando que la intervención territorial tenía el propósito de visibilizar las particularidades del departamento, afectado por una compleja realidad del conflicto armado. Para el gobernador, reconocer estas diferencias resulta fundamental en la construcción de políticas de seguridad y paz que respondan efectivamente a las necesidades locales.

El presidente De la Espriella, durante el mismo evento, aceptó que “los territorios de la patria no tienen las mismas capacidades, ni enfrentan los mismos problemas”, argumento retomado por Escobar para defender que en materia de seguridad y paz no puede imponerse un único modelo para todo el país. Escobar propuso aplicar el principio de la diversidad territorial no solo en el discurso, sino también en la acción estatal.

Finalmente, el gobernador insistió en la importancia de una visión integral de la paz, más allá del componente exclusivamente militar o de seguridad, llamando a transformar el territorio con desarrollo, educación y oportunidades para las comunidades. Enfatizó su apertura al diálogo y la transparencia de su administración, invitando al presidente a conocer “de primera mano” el trabajo realizado en Nariño. Citando al papa León XIV, Escobar abogó por una “paz desarmada” y un lenguaje prudente que contribuya a la reconciliación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la advertencia del presidente Abelardo De la Espriella al gobernador de Nariño?

Durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, Abelardo De la Espriella advirtió públicamente a Luis Alfonso Escobar y le expresó que debía abstenerse de adelantar negociaciones o acuerdos con grupos armados, insistiendo en que esa competencia es exclusiva del Gobierno Nacional. Este mensaje se dio en medio de la discusión sobre la autonomía regional frente a los procesos de diálogo y paz.

¿Qué son los Diálogos Regionales de Paz mencionados en Nariño?

Los ‘Diálogos Regionales de Paz’ en Nariño, según lo expuesto por el gobernador Escobar, fueron espacios de participación organizados por el Gobierno Nacional a través de sus propios delegados y no un esfuerzo independiente de la gobernación. Esta estrategia buscaba reconocer las diferencias que vive cada territorio colombiano frente al conflicto armado, permitiendo adaptar las políticas de paz a las necesidades y particularidades locales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.