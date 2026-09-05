Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Después de más de un cuarto de siglo sin una revisión profunda, Soacha logró finalmente la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El documento fue aprobado por el Concejo Municipal como una respuesta a la urgente necesidad de regular el crecimiento poblacional, urbano y ambiental que experimentó el municipio en los últimos 26 años. Según palabras del alcalde Julián Sánchez ‘Perico’, este logro posiciona a Soacha como la sexta ciudad más poblada de Colombia con una nueva visión y vocación territorial que aspira a impulsar el desarrollo económico de sus seis comunas y dos corregimientos. El mandatario enfatizó que el nuevo POT busca proyectar y planificar el futuro de la ciudad, reorganizando áreas que evolucionaron sin estrategias coordinadas, una problemática que marcó el desarrollo desordenado de Soacha desde hace décadas, de acuerdo con declaraciones recogidas en el texto.

Sigue a PULZO en Discover

La discusión en torno a la aprobación del POT se concentró especialmente en el Parque Tecnológico y Ambiental (PTA), uno de los puntos más polémicos del articulado. Sectores críticos, encabezados por el exconcejal Danny Caicedo, alertaron que la inclusión del PTA podría propiciar la instalación de un gran centro de disposición de residuos, incluso abriendo la posibilidad de que Soacha se convierta en una alternativa para absorber parte del problema de manejo de basuras de Bogotá. Caicedo propuso que el terreno asignado para el PTA fuera destinado a un parque metropolitano para uso recreativo. No obstante, la propuesta de la Alcaldía enumeraba actividades como aprovechamiento, tratamiento y transformación de residuos, generación de energía, reciclaje y recuperación de materiales, aclarando que se trataba de una estrategia alineada con la economía circular.

Frente a las inquietudes ciudadanas, el alcalde Sánchez negó que existan planes de construir un relleno sanitario similar al de Doña Juana. Recalcó que el enfoque está puesto en reservar un área para que, a futuro, se incorporen tecnologías con la capacidad de transformar residuos inorgánicos en energía. Soacha produce aproximadamente 16.000 toneladas de desechos mensuales, actualmente trasladadas a Mondoñedo, y la apuesta es gestionarlas localmente para aprovechar materiales como plástico, vidrio, papel y cartón. El texto revela que, ante las dudas sobre el alcance del proyecto, el gobierno municipal propuso ajustes en la redacción del POT para prohibir de manera explícita cualquier posibilidad de rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto en el municipio.

La actualización del POT fue resultado de la concertación ambiental con la Corporación Autónoma Regional (CAR), diversos espacios de participación ciudadana y la revisión de instancias de planeación. Sin embargo, aún resta el desafío de implementar efectivamente lo aprobado y convertirlo en proyectos concretos, particularmente en lo concerniente al Parque Tecnológico y Ambiental, que requerirá trámites técnicos, ambientas y administrativos posteriores.

¿En qué consiste el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha aprobado tras 26 años?

El nuevo POT de Soacha establece una hoja de ruta para ordenar el crecimiento urbano, ambiental y poblacional del municipio. Incluye lineamientos sobre cómo deben organizarse el territorio y la expansión futura, así como la planificación de proyectos y espacios públicos, tras años de desarrollo desordenado.

¿Cuál fue la polémica sobre el Parque Tecnológico y Ambiental en el POT de Soacha?

La principal polémica giró en torno a la posibilidad de que el Parque Tecnológico y Ambiental permitiera instalaciones de disposición de residuos a gran escala. Aunque la Alcaldía aseguró que no se construirán rellenos sanitarios, hubo preocupación sobre el verdadero alcance de la gestión propuesta para los residuos y la transformación energética en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.