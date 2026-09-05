El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el desmonte de buena parte de su estructura administrativa y física.
Como parte del proceso, fueron eliminados los cinco viceministerios que conformaban la entidad y se anunció la supresión de más de 40 cargos directivos, medidas que, según el Ejecutivo, permitirían ahorrar cerca de $13.500 millones anuales.
¡Se acabó el derroche! Pisos vacíos y oficinas abandonadas pagadas por los colombianos: ese era el MinIgualdad.
Por orden del Presidente Abelardo de la Espriella, iniciamos el desmonte de cinco pisos arrendados que no prestaban ningún servicio. Con esta decisión le ahorramos a… pic.twitter.com/ixUBnNgkotLee También
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— Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación (@MinIgualdad_Col) September 3, 2026
Uno de los primeros pasos visibles fue el desmonte de cinco de los ocho pisos que el Ministerio tenía arrendados.
El Gobierno sostiene que estos espacios permanecían vacíos o sin prestar servicios y que su cierre permitirá ahorrar más de $2.000 millones al año en alquileres. Los recursos, según el Ejecutivo, serán destinados a otras necesidades del país.
El proceso también incluye una revisión de la contratación de la entidad. El Gobierno reportó el análisis de más de 60 contratos por cerca de $469.000 millones y anunció 13 denuncias por presuntas irregularidades: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales.
Estas afirmaciones corresponden a hallazgos preliminares y deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
La liquidación tiene como antecedente la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que creó el Ministerio y estableció el fin de sus efectos al terminar la legislatura 2025-2026.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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