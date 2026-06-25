Horas antes de su liquidación, el Ministerio de Igualdad dejó firmado el Decreto 625 de 2026, una de sus últimas medidas y que genera preocupación entre aerolíneas y el sector del turismo.

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La norma, suscrita junto con los ministerios de Hacienda y Transporte, reglamenta un nuevo impuesto de salida del país por vía aérea que deberán pagar todos los pasajeros internacionales, tanto colombianos como extranjeros, residentes o no residentes, detalla Semana.

El cobro será de un dólar estadounidense —o su equivalente en pesos según la tasa representativa del mercado vigente al momento de la compra— y se aplicará directamente al adquirir el tiquete, añade ese medio.

Aunque el impuesto recaerá sobre los viajeros, las aerolíneas tendrán la responsabilidad de cobrarlo, declararlo y transferir los recursos de manera trimestral.

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El Gobierno justificó que el decreto fuera expedido desde MinIgualdad porque los recursos estarán destinados al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, administrado por el ICBF y vinculado a esa cartera tras su creación.

Además, las empresas aéreas deberán informar de forma visible este cobro en sus páginas web y condiciones de compra.

La medida encendió alertas entre aerolíneas nacionales e internacionales y gremios turísticos, que consideran que el nuevo cargo podría encarecer los viajes internacionales y afectar la demanda del sector.

Ante esto, ya solicitaron reuniones con el Gobierno para revisar el alcance de la norma y buscar posibles ajustes. La IATA indicó que aún analiza el contenido del decreto antes de emitir una posición oficial.

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