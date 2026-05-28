Miles de propietarios de vehículos en Santander podrán acceder a un alivio tributario que contempla descuentos de hasta el 85 % en intereses y sanciones acumuladas por deudas del impuesto vehicular.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¡Descuentos y pagos en cuotas! Así será el nuevo calendario tributario de Bogotá para 2026)

De acuerdo con Blu Radio, la medida fue aprobada por la Asamblea Departamental y comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de junio de 2026. El objetivo consiste en facilitar que conductores con obligaciones pendientes puedan ponerse al día sin asumir la totalidad de los recargos acumulados durante años.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Santander, el beneficio está dirigido a propietarios de carros y motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos que tengan mora en vigencias anteriores del impuesto vehicular. El descuento no aplica sobre el valor base del tributo, sino únicamente sobre intereses y sanciones.

Lee También

Cómo funcionarán los descuentos para deudores de impuesto vehicular

El alivio tributario tendrá diferentes porcentajes dependiendo de la fecha en la que el contribuyente efectúe el pago de la deuda pendiente.

Según lo aprobado por las autoridades departamentales, quienes paguen hasta el 30 de septiembre de 2026 recibirán un descuento del 85 % sobre intereses y sanciones. Posteriormente, el beneficio bajará al 70 % hasta el 30 de noviembre y finalmente al 50 % hasta el 30 de diciembre.

La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, explicó que la iniciativa busca beneficiar a más de 200 mil propietarios de vehículos que actualmente presentan mora en el pago del impuesto vehicular. Además, señaló que la estrategia pretende mejorar el recaudo y evitar procesos de cobro coactivo.

Cómo solicitar el beneficio tributario

Las personas interesadas podrán consultar el estado de cuenta de su vehículo a través de los canales habilitados por la Gobernación de Santander. Una vez el sistema refleje el descuento correspondiente, el contribuyente podrá efectuar el pago del valor ajustado de manera virtual o presencial.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta los últimos días del beneficio para evitar congestiones en la plataforma o largas filas en los puntos de atención. También recordaron que, una vez finalicen las fechas establecidas, volverán a cobrarse los intereses normales sobre las deudas pendientes.

El alivio tributario se convirtió en una de las medidas económicas más comentadas en Santander durante las últimas semanas debido al impacto que podría tener sobre miles de ciudadanos con obligaciones atrasadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.