En medio de cambios en la cotización de las pensiones en Colombia, Colpensiones lanzó un aviso con la revelación de un nuevo dato acerca de uno de los salvavidas para millones de personas en Colombia.

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“Hoy pensionarse en Colombia sí es posible, incluso para quienes no lograron completar todas las semanas exigidas durante su vida laboral”, indicó la entidad en el comienzo de su comunicado.

Así, destacó que a través del Sistema de Equivalencias BEPS, las personas pueden convertir sus ahorros en semanas y así alcanzar una pensión de vejez ya que este mecanismo permite sumar las semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones y los ahorros hechos en BEPS. De hecho, reveló que 715 personas ya han logrado pensionarse gracias a esta alternativa.

El Sistema de Equivalencias funciona como un puente para quienes no pudieron cotizar de manera continua. Aplica para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, aquellas con periodos sin cotización y personas con semanas acumuladas en el Sistema General de Pensiones. La edad de pensión es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

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Para las personas afiliadas a Colpensiones, el ahorro en BEPS se aplica en su Historia Laboral en el mismo año que realizó el ahorro que se convirtió en semana BEPS.

Existe una fórmula para calcular el valor de una semana, donde los elementos que la componen son el incremento del salario mínimo y el tope de ahorro máximo anual en BEPS.

Para el 2026, el valor aproximado de una semana es de $65.378 y este corresponde a 37,474 semanas equivalentes, más el subsidio del 20 % del Gobierno nacional, una persona puede completar hasta 44,969 semanas al año.

En el caso de las personas afiliadas a los fondos privados, permite completar 1.150 semanas. El fondo presenta la solicitud ante el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Todas estas acciones son posible gracias al respaldo jurídico que trae lo dispuesto en el Decreto 1494 de 2022.

¿Cómo funciona el programa BEPS en Colombia?

El Sistema de Equivalencias BEPS de Colpensiones busca proteger económicamente la vejez de los colombianos y las colombianas que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión, de manera que con sus ahorros puedan tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez.

“Hemos logrado hacerle realidad el sueño de pensionarse a colombianas y colombianos, vinculados al programa BEPS. Muchos de ellos estuvieron a punto de retirarse, incluso iniciando el trámite de solicitud de devolución de saldos, pero gracias a una excelente asesoría cambiaron su decisión y obtuvieron su tan anhelada pensión”, indicó el vicepresidente de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, Javier Eduardo Guzmán Silva.

Al 30 de abril de 2026, el programa cuenta con 1’052.880 de personas ahorradoras de las cuales, 59.052 gozan de un ingreso para toda la vida y 715 han sido pensionadas gracias a que completaron las semanas para la pensión de vejez con sus ahorros en BEPS, aplicando al Sistema de Equivalencias y 24.008 han cumplido requisitos para obtener el seguro de vida en 2027.

“Sabemos el esfuerzo que deben realizar los colombianos y las colombianas que por algún motivo pierden su trabajo y perciben ingresos inferiores a un salario mínimo. A ellos, los invitamos a vincularse al programa BEPS y ahorrar para que cuando cumplan la edad de retiro tengan un ahorro que les permita convertirlo en semanas y obtener su pensión, gracias al Sistema de Equivalencias BEPS”, aseguró el vicepresidente Guzmán.

Las personas vinculadas a BEPS, pueden hacer sus ahorros a través de los más de 40 mil puntos de recaudo de las redes Su Red/Paga-Todo y SuperGIROS, ubicados en locales, droguerías, tiendas, supermercados y demás establecimientos cercanos a sus hogares o lugares de trabajo a nivel nacional.

Para vincularse a BEPS, pueden hacerlo a través de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), en todo el territorio nacional o virtualmente en la Zona Transaccional: www.colpensiones.gov.co. Al vincularse al programa, se abre una cuenta que les ofrece grandes beneficios mientras ahorran:

Es gratuita, no crea costos de administración.

Rentabilidad sobre los ahorros de la persona vinculada.

El Gobierno nacional premia la fidelidad en el ahorro con un incentivo del 20 % sobre el capital ahorrado cada año.

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