La decisión se da en medio de la aplicación de la Ley 100 de 1993, mientras se define el futuro de la reforma pensional en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, los hombres deben cumplir 1.300 semanas y 62 años, mientras que las mujeres requieren 57 años y, desde 2026, 1.250 semanas, cifra que irá bajando gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

La reducción busca reconocer las barreras históricas que han enfrentado muchas mujeres en el mercado laboral, especialmente por maternidad, cuidado del hogar e informalidad.

La medida aplica tanto para el régimen público administrado por Colpensiones como para los fondos privados.

Lee También

Además, la Corte dejó claro que este beneficio también cobija a las mujeres transgénero, siempre que su identidad femenina esté reconocida legalmente en sus documentos.

La decisión se basa en la Sentencia 440 de 2021, luego de que una mujer trans demandara a Colpensiones por negarle la posibilidad de pensionarse bajo las condiciones aplicables a las mujeres.

El alto tribunal concluyó que exigirle los requisitos de los hombres constituía un acto discriminatorio y violaba el derecho a la igualdad y a la identidad de género. Por ello, ordenó respetar las mismas condiciones de edad y semanas para todas las mujeres, sin distinción.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.