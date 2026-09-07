Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio forestal de grandes proporciones se presentó en la tarde del domingo 6 de septiembre en el sector de Ciudad Guabinas, ubicado en Yumbo, Valle del Cauca. La emergencia, que rápidamente generó inquietud entre los habitantes, se caracterizó por el avance veloz de las llamas en una zona montañosa, alcanzando un área extensa y dificultando su control. La información confirmada por Alberto Valencia, quien se desempeña como capitán de bomberos de Yumbo, señala que al finalizar la jornada la conflagración permanecía activa. Los organismos de socorro, en consecuencia, continuaban trabajando intensamente en las tareas de control y extinción para impedir la propagación a sectores colindantes.

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De acuerdo con el balance preliminar disponible, ofrecido por el capitán Valencia al medio Radio Reloj, cerca de 120 hectáreas resultaron afectadas durante el incendio, lo que da cuenta de la magnitud del daño ambiental en esa parte del municipio. Paralelo a los esfuerzos de contención, las autoridades adelantan investigaciones para determinar si el origen del fuego estuvo relacionado con acciones provocadas y no solo con causas naturales, aunque al cierre de la jornada no se tenían confirmaciones definitivas sobre ese aspecto.

Este incidente no fue el único registrado ese día en la zona. Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, hubo además atención a otros dos incendios de vegetación en inmediaciones del municipio de Yumbo. Uno de ellos se presentó en el corregimiento El Pedregal, mientras el otro incidente ocurrió en el sector de Pieles, en Dapa. La simultaneidad de estos eventos obligó a una mayor coordinación de los equipos de emergencia para atender y controlar los frentes activos.

El impacto del incendio ha despertado preocupación en la ciudadanía y pone en evidencia la vulnerabilidad de los ecosistemas de la región frente a este tipo de emergencias. Mientras tanto, las labores de monitoreo y liquidación del fuego continúan, a la espera de que las autoridades puedan entregar un balance final sobre las causas y consecuencias de la conflagración.

¿Cuántas hectáreas fueron afectadas por el incendio forestal en Yumbo?

Según datos proporcionados por el capitán de bomberos Alberto Valencia y difundidos en Radio Reloj, el incendio en la zona montañosa de Yumbo afectó aproximadamente 120 hectáreas, cifra estimada de manera preliminar durante el desarrollo de la emergencia.

¿Qué acciones están realizando las autoridades para controlar el incendio en Yumbo, Valle del Cauca?

De acuerdo con el informe oficial citado, los organismos de socorro de Yumbo permanecen activos en las labores de control y extinción, enfocados en evitar la expansión de las llamas y proteger las zonas aledañas, mientras se investigan las posibles causas del incendio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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