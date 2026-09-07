Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La emergencia por incendios forestales en el sur del departamento del Tolima continúa preocupando a la comunidad, especialmente en Palma Alta, una vereda ubicada en el municipio de Natagaima. Según expresaron habitantes de la zona a este medio, el avance de las llamas supera ampliamente la capacidad de respuesta de los equipos que permanecen en el lugar, lo que incrementa la angustia de quienes residen y trabajan en ese sector.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con testimonios recogidos en la vereda, actualmente habría alrededor de 150 viviendas en riesgo de ser alcanzadas por el fuego. Los lugareños advierten que la velocidad con la que el incendio se expande ha puesto en jaque la seguridad no solo de las familias, sino también de los animales. Alguno de los habitantes enfatizó el peligro para el ganado y otras especies domésticas, indicando que la emergencia amenaza gravemente los medios de vida.

En respuesta a la crisis, ya se encuentran en el interior de Palma Alta brigadistas y grupos de atención locales y departamentales, quienes trabajan para evitar que las llamas se acerquen aún más a las áreas habitadas. Sin embargo, el sentimiento generalizado es que estos esfuerzos no son suficientes frente a la magnitud del desastre. “Tenemos grupos a nivel departamental, a nivel local, pero no vamos a bastar con este gran incendio que tenemos en la comunidad”, aseguró un habitante en conversación con este medio.

Ante esta realidad, campesinos y residentes han decidido elevar su clamor no solo a las autoridades locales y departamentales, sino también al gobierno nacional e incluso a nivel internacional. Piden que se suministren más equipos, personal capacitado y recursos para intentar controlar la emergencia, la cual consideran fuera de control con las herramientas actuales. La voz de alerta es clara: “Por favor, necesitamos SOS para Palma Alta, para el municipio de Natagaima”, fue la petición transmitida a través de testimonios directos.

La comunidad se encuentra en estado de alerta máxima, temiendo la pérdida de sus viviendas, animales y todo lo que han construido a lo largo de los años. La sobrecarga de los brigadistas, junto al agotamiento físico y emocional, fue evidenciada en el mensaje desesperado de uno de ellos: “No damos más, por favor, que nos pongan atención”, reiterando la urgencia de actuación inmediata para evitar consecuencias irreversibles en Palma Alta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué piden los habitantes de Palma Alta ante los incendios forestales en Natagaima?

Los habitantes de Palma Alta solicitan un apoyo urgente tanto de autoridades departamentales como nacionales e internacionales. Su principal pedido es el envío de más brigadistas, recursos y equipos especializados, pues consideran insuficientes los esfuerzos actuales para enfrentar la magnitud del incendio y proteger a las 150 viviendas y animales en riesgo.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad frente al avance de las llamas?

La comunidad teme principalmente por la integridad de sus viviendas y animales, pues el incendio amenaza con destruir su patrimonio y forma de vida. Además, los habitantes expresan preocupación porque los equipos de atención existentes están desbordados, lo que podría dejarles sin apoyo si la situación se agrava.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.