El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó este martes en el aeropuerto El Caraño de Quibdó acompañado de diez de los empresarios más poderosos del país, con un propósito concreto: oficializar una donación conjunta de cerca de 2 billones de pesos para la reconstrucción del Chocó, golpeado hace casi un mes por un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter.

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De acuerdo con el periodista que cubrió el arribo en directo, la reunión se lleva a cabo en el comando de Policía del departamento y contempla una primera fase a puerta cerrada entre el mandatario, los empresarios y las autoridades locales. Posteriormente, se prevé una declaración pública en la que se formalizará el compromiso económico del sector privado con la región.

Entre los nombres que descendieron del avión presidencial figuran Alejandro Santo Domingo, representantes de los Gilinski, delegados de la organización Ardila Lule, Cristian Dáez y los Char, propietarios del Grupo Olímpica. Al grupo se sumaron también los presidentes de Nubank, del Grupo Bolívar, de Davivienda y de Bancolombia, lo que convierte el encuentro en una de las alianzas público-privadas más amplias que se hayan visto en el país para atender una emergencia regional.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera de la Espriella, acompañó al presidente en el vuelo desde Barranquilla, donde abordaron el avión presidencial en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Según informó el periodista desde Quibdó, los habitantes de la zona subrayaron la urgencia del respaldo: «Es importante la suma precisamente entre las personas que tienen la capacidad de ayudar para poder reconstruir esta región del país, pero adicionalmente para que el Chocó por fin salga de esta crisis económica y social que ha experimentado durante los últimos años», se escuchó en los testimonios recogidos durante la jornada.

🚨 #Atención | El presidente Abelardo De La Espriella ya está en Quibdó junto a grandes empresarios del país (Sarmiento, Gilinski, Santo Domingo y más) para liderar la mesa de reconstrucción del Chocó tras el terremoto. Detalles del encuentro. ➡️https://t.co/faMhPVIZiM pic.twitter.com/Vnx5CoqMhO — Vanguardia (@vanguardiacom) September 7, 2026

¿Cuándo ocurrió el terremoto que motivó la visita del presidente al Chocó?

El sismo de 7.4 grados que sacudió la región tuvo lugar hace casi un mes, y el próximo 10 de agosto se cumplirá ese primer mes desde la tragedia. El fuerte movimiento telúrico dejó al Chocó como uno de los departamentos más afectados del país, lo que aceleró las gestiones del Gobierno nacional para coordinar una respuesta estructural.

¿Qué papel juegan las entidades financieras en la reconstrucción del Chocó?

Bancolombia, Davivienda, Nubank y el Grupo Bolívar están representados directamente en la cumbre de Quibdó, lo que indica que parte de los 2 billones de pesos provendría del sector financiero colombiano. Su participación sugiere que la ayuda podría articularse no solo como donación directa, sino también mediante mecanismos de crédito o inversión orientados al desarrollo sostenible del departamento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.