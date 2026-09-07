Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha requerido el acompañamiento oficial del Estado colombiano para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien afronta un juicio en Miami por hechos relacionados con el magistrado Carlos Horacio Urán y la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985. De la Espriella solicitó al canciller, Omar Bula, y a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que asistan al exoficial en este proceso judicial, argumentando que "es deber del Estado" respaldar a sus miembros cuando deben responder por actos ejecutados durante el cumplimiento de su deber, según lo citado por el propio mandatario en una declaración pública.

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De acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, el coronel Plazas Vega ha sido reconocido como “un héroe de la Patria” y, después de años de “persecución judicial infame”, fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el mandatario advirtió que “el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país”, refiriéndose a la nueva demanda que enfrenta en territorio estadounidense. Para De la Espriella, el Estado colombiano no debe dejar solos “a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas”, reiterando el compromiso de su gobierno en brindar respaldo institucional a los militares involucrados en controversias judiciales derivadas de su función.

El caso que enfrenta Plazas Vega en Miami gira en torno a la presunta responsabilidad del coronel en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Urán durante la toma del Palacio de Justicia, como lo expone la demanda presentada por las hijas del magistrado. Según el documento judicial radicado en Estados Unidos, se argumenta que Plazas Vega habría tenido un papel central en los sucesos que acabaron en la muerte de Urán, tras la operación militar en la que la fuerza pública buscó retomar el control del edificio que había sido ocupado por la guerrilla del M-19.

El juicio, que dará inicio ante un jurado federal en Miami, incluye la presentación de pruebas concernientes a los hechos registrados en noviembre de 1985, específicamente relacionados con los sobrevivientes de la toma y las actuaciones de la fuerza pública. Las hijas del magistrado Urán sostienen en su denuncia que existió una conspiración por parte del coronel Plazas Vega y otros miembros del Ejército, con el objetivo de torturar y ejecutar extrajudicialmente a quienes salieron con vida del Palacio, tras la violenta retoma del edificio llevada a cabo con uso de tanques y armamento por parte de las autoridades.

¿Por qué el Estado colombiano apoya a Plazas Vega en el juicio que enfrenta en Estados Unidos?

El respaldo del Estado colombiano a Plazas Vega se debe a que el presidente Abelardo de la Espriella considera que es un deber institucional asistir a soldados y oficiales que deban enfrentar procesos legales por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, según explicó en declaraciones conocidas y citadas en El Espectador.

¿De qué acusan a Plazas Vega en el juicio de Miami y qué significa ejecución extrajudicial?

Plazas Vega es acusado por la presunta tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Urán, según demanda presentada por sus hijas. El término ejecución extrajudicial se refiere a actos en los que una persona pierde la vida a manos de agentes del Estado fuera del marco de la ley, sin un proceso judicial previo ni legalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.