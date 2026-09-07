Por: El Espectador

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La película más reciente del director británico Ridley Scott, titulada La guerra de los últimos (The Dog Stars), reaviva el interés por el cine posapocalíptico, un género que en los últimos años ha tenido un auge notable. Contrario a lo que podría suponerse por su temática de catástrofe y supervivencia, la cinta propone un acercamiento menos frenético y más intimista. De acuerdo con el análisis presentado, Scott opta por un ritmo narrativo pausado, característico de buena parte de su filmografía, donde el silencio y la atmósfera construyen tensión, similar a lo visto en títulos como The Counselor (2013) o Blade Runner (1982).

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En este contexto, La guerra de los últimos presenta una visión diferente frente a otras producciones recientes del género como la serie The Last of Us (2023) o la película de Netflix Bird Box Barcelona (2023). Según el artículo, mientras esas cintas exploran el aspecto humano en ambientes hostiles a través de una narrativa íntima y silenciosa, la nueva entrega de Scott rompe con estas expectativas, enfocándose en un relato que evoluciona constantemente a través de la urgencia de sus personajes. Aquí, la supervivencia obliga a mantener la acción y a evitar el detenimiento en el paisaje devastado, priorizando lo emocional y lo relacional.

La humanidad atraviesa todo el desarrollo de los personajes. El protagonista Hig (interpretado por Jacob Elordi) encarna la esperanza y la búsqueda de compañía en un mundo sin estructuras sociales. La película destaca la relación del ser humano con los animales, utilizando la figura del perro como metáfora de la fidelidad y la esperanza. Además, personajes como Cima (Margaret Qualley) y Pops (Guy Pearce) complementan esta exploración de vínculos afectivos frente al desmoronamiento social, mientras que Bangley (Josh Brolin) representa la brutalidad que surge cuando prevalece la ley del más fuerte.

Visualmente, la película se aleja de la solemnidad cromática de otras obras de Scott, y bajo la dirección de fotografía de Erik Messerschmidt despliega imágenes de una crudeza palpable, alternando ocres de la tierra devastada con azules metálicos. La luz áspera y la fotografía directa realzan la sensación de un mundo en ruinas donde la belleza ha cedido ante la supervivencia. Scott, manteniendo su sello humanista, plantea a través de The Dog Stars la pregunta esencial sobre qué significa seguir siendo humano cuando lo conocido ya no existe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre La guerra de los últimos y otras obras posapocalípticas recientes?

De acuerdo con el artículo, la principal diferencia radica en el ritmo narrativo y en la forma en que se abordan los vínculos humanos. Mientras otras obras del género, como The Last of Us, apuestan por el desarrollo pausado de los personajes y la construcción de un mundo en decadencia, La guerra de los últimos prefiere mover su historia con una urgencia constante y centra la atención en la reacción inmediata ante el entorno hostil, sin abandonar la reflexión sobre la humanidad y la empatía.

¿Qué significa el título original The Dog Stars en la película de Ridley Scott?

Según lo planteado, el título original alude a la relación entre humanos y animales, en especial a la figura del perro como representante de la fidelidad y la esperanza. Esta metáfora señala que, incluso en las peores circunstancias, los vínculos afectivos, representados por la compañía animal, se convierten en un recordatorio de humanidad y solidaridad en medio del desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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