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En la cobertura informativa y en las conversaciones cotidianas sobre sismos, suele afirmarse erróneamente que un temblor fue de "tantos grados en la escala de Richter", una expresión que, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), resulta técnicamente incorrecta. La entidad enfatiza que "grados" es una unidad que únicamente mide temperatura y no corresponde a la energía liberada por un movimiento sísmico. Además, hoy en día, la sismología moderna cuenta con metodologías más precisas y completas que la tradicional escala diseñada en los años treinta del siglo pasado.

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Ante esto, la comunidad científica recomienda referirse correctamente a estos fenómenos utilizando la expresión "sismo de magnitud X", suprimiendo por completo el uso de grados. La precisión en la terminología no es un asunto trivial, pues evita confusiones y fortalece la cultura de prevención ante riesgos naturales. Según el SGC, expertos emplean sismógrafos para registrar los temblores de la tierra; estos instrumentos capturan las vibraciones y las convierten en sismogramas, representaciones visuales de las ondas sísmicas. Es a partir de tales gráficos que se obtiene la información clave sobre la magnitud del evento.

En la actualidad, los especialistas recurren principalmente a dos escalas analíticas: la Magnitud Local y la Magnitud de Momento. La Magnitud Local, fórmula ligada históricamente a la escala de Richter, utiliza las primeras ondas registradas en el sismograma y la amplitud del máximo pico para calcular la magnitud de sismos pequeños, generalmente menores a 6,5. Sin embargo, presenta una limitación conocida como "saturación", que impide resultados precisos en terremotos de gran tamaño. Para superar este inconveniente, la Magnitud de Momento se ha convertido en la medición preferida, pues calcula el "momento sísmico", que depende del área total de la falla que se rompe y su desplazamiento, obteniendo así una evaluación mucho más fiel para sismos mayores.

Durante el temblor ocurrido el 10 de agosto de 2026, el SGC implementó un promedio de varios sismogramas para llegar a un dato de magnitud de momento más exacto, destacando la importancia de comparar múltiples registros para aumentar la precisión. Así, la elección de la escala más apropiada corresponde a los especialistas, quienes consideran el tamaño y características del evento antes de emitir un informe.

Las autoridades insisten en la necesidad de consultar fuentes oficiales y boletines científicos actualizados para contar con información confiable y adecuada, lo que resulta clave para la tranquilidad y educación de la ciudadanía en situaciones sísmicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se deben usar "grados" al hablar de la magnitud de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano indica que "grados" es una unidad destinada exclusivamente a medir temperatura. En el contexto sísmico, usar grados induce a error, pues la verdadera magnitud de un sismo se refiere a la cantidad de energía liberada y debe expresarse como "magnitud". Por tanto, se aconseja eliminar el uso de "grados" en la descripción de sismos para respetar la exactitud científica.

¿Qué es la saturación en la escala de Magnitud Local y cómo afecta el cálculo de grandes sismos?

La "saturación" es una limitación técnica propia de la escala de Magnitud Local, relacionada con la incapacidad de esta escala para distinguir de manera precisa la magnitud de sismos superiores a 6,5. Esto ocurre porque la escala deja de aumentar proporcionalmente en eventos muy grandes, haciendo inexacto el cálculo en casos de terremotos potentes, motivo por el cual se prefiere la Magnitud de Momento en esos escenarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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