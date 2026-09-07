Ecopetrol tomó la decisión de poner fin al contrato de Catalina Velásquez Gil, quien se desempeñaba como gerente jurídica de Hidrocarburos de la compañía, según información publicada por la revista Semana.

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(Vea también: Siguen los movimientos en Ecopetrol y sus filiales: otra importante empresa cambió de presidente)

Velásquez Gil es hija de Iván Velásquez, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Gustavo Petro, y ocupaba el nivel 21 dentro de la estructura laboral de Ecopetrol.

De acuerdo con lo revelado por Semana, la terminación del contrato se produjo de manera unilateral y estuvo acompañada por el pago de la indemnización legal correspondiente.

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La información conocida por ese medio señala que en el expediente revisado no aparece fuero sindical ni una causal que impidiera jurídicamente la salida de la funcionaria.

La decisión se conoce mientras la compañía adelanta movimientos relacionados con la estructura de sus cargos y la participación de funcionarios en diferentes órganos de empresas vinculadas al grupo.

Su llegada a consejo de Brava Energía fue uno de los puntos revisados

Uno de los elementos que aparece en la información publicada por Semana está relacionado con la participación de Velásquez Gil en diferentes juntas y consejos vinculados con Ecopetrol.

La funcionaria hacía parte de las juntas de Ecopetrol Costa Afuera Colombia y Ecopetrol USA. Además, desde agosto de 2026 integraba el Consejo de Administración de Brava Energía, compañía brasileña en la que Ecopetrol adquirió una participación del 51 % por cerca de 1.200 millones de dólares.

Según Semana, la llegada de Velásquez Gil al consejo de Brava Energía se produjo mediante un proceso de cooptación apenas dos días después del cierre de la operación.

Ese movimiento habría sido uno de los aspectos considerados en la decisión de Ecopetrol de terminar su contrato, de acuerdo con la información divulgada por el medio.

Semana también señaló que Ecopetrol advirtió sobre la concentración de tres sillas en compañías pertenecientes al grupo, otro de los elementos revisados dentro del proceso.

¿Cuánto ganaba Catalina Velásquez en Ecopetrol?

Otro de los datos que más llama la atención de la información publicada por Semana corresponde al costo asociado al contrato de Velásquez Gil.

De acuerdo con los cálculos citados por ese medio, el contrato tenía un costo anual cercano a 1.084 millones de pesos, cifra que incluía las cargas laborales y los honorarios estimados relacionados con sus participaciones en juntas.

Llevado a una equivalencia mensual, el valor representaba cerca de 54 millones de pesos al mes.

Ese monto corresponde al cálculo presentado por Semana sobre el costo anual asociado a la funcionaria y no necesariamente equivale de manera exacta al salario básico mensual.

Velásquez Gil se desempeñaba como gerente jurídica de Hidrocarburos de Ecopetrol y, además de sus responsabilidades dentro de la compañía, tenía participación en órganos corporativos de empresas vinculadas al grupo.

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