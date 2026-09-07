Por: El Espectador

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El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido marcado por la inesperada tragedia de un terremoto de magnitud 7,4, que alteró radicalmente la agenda prevista para su primer mes al mando. El fenómeno natural sorprendió al mandatario y a toda la nación en su primer lunes de gestión, obligándolo a dejar de lado sus planes iniciales y desplazarse por los departamentos más afectados junto a un equipo de trabajo aún en formación. De acuerdo con El Espectador, la cifra de víctimas mortales asciende a 331 personas, lo que llevó al presidente a decretar la emergencia económica y a convocar al sector privado para potenciar la reconstrucción del país.

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Dentro de las medidas adoptadas destaca la creación del “Fondo Milagro”, con Jaime Uribe como gerente, que si bien todavía no inicia operaciones, ya representa una alternativa para canalizar recursos hacia la recuperación. En paralelo, De la Espriella ha anunciado subsidios, alivios tributarios y un plan de reactivación económica que destina 40.000 millones de pesos a microempresas y actividades turísticas perjudicadas por el sismo. Para avanzar en la reconstrucción de zonas claves como Chocó, el presidente ha logrado el acompañamiento de figuras relevantes del empresariado nacional, conocidos como “cacaos”, entre quienes se encuentran Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento.

Más allá de la respuesta a la emergencia, el gobierno mantiene su atención en la seguridad. Según El Espectador, en estos treinta días se reportaron bajas de cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo la de alias “Bendito Menor”, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y la firma de extradiciones hacia Estados Unidos, principalmente por delitos de narcotráfico. El Ejecutivo promueve además un estatuto antiterrorista, cuya discusión abrirá en el Congreso, con el propósito de robustecer las herramientas jurídicas y de inteligencia militar para enfrentar a los grupos ilegales.

El presidente también ha dado por concluidos los intentos de diálogo de paz con sectores armados, optando por el sometimiento a la justicia como única vía, lo que ha conllevado la cancelación de varias mesas de conversación. En medio de la emergencia y la ofensiva contra la criminalidad, la administración enfrenta el reto de ajustar las finanzas públicas sin elevar impuestos, buscando que se apruebe un presupuesto de 634,9 billones de pesos para 2027, una cifra que ha generado debates en el Congreso, según reportes de El Espectador.

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¿Cuáles han sido las principales medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto?

Después del terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica, estableció subsidios, alivios tributarios y lanzó un plan de reactivación económica con fondos especiales como el “Fondo Milagro”. Además, ha contado con el respaldo del sector privado para la reconstrucción, enfocándose en infraestructura, vivienda y apoyo a microempresas y comercios afectados, según lo detallado por El Espectador.

¿Qué es el estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno y para qué servirá?

El estatuto antiterrorista es una iniciativa anunciada por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra los grupos armados ilegales. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, esta propuesta contempla la creación de una lista específica de organizaciones criminales y dota al Estado de herramientas jurídicas y de inteligencia más sólidas, enfocadas en la desarticulación y persecución efectiva de estos actores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.