Así como varios centros comerciales de Bogotá anunciaron cambios por el fenómeno del Niño, otro de estos espacios en el país tomó una decisión basada en las incidencias en Colombia después del terremoto del pasado 10 de agosto que afectó a miles de personas en el territorio nacional.

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Luego de iniciar su reapertura gradual, Mallplaza Cali avanza en una nueva etapa de su compromiso con esa ciudad a través de una alianza con la Cámara de Comercio de la capital vallecaucana para apoyar la reactivación de comerciantes y emprendimientos locales.

La iniciativa se articula con la campaña ‘Solidaridad: dar apoyo a lo local para que Cali vuelva a levantarse’, que busca ampliar la manera de entender la solidaridad después del sismo: además de las donaciones, comprar en un negocio local, visitar un emprendimiento o recomendarlo también son formas de contribuir a la recuperación económica de la ciudad.

Este paso consolida un trabajo articulado con la Cámara de Comercio de Cali, quien a través de la campaña SolidaryDar, está impulsando la reactivación de la economía de la ciudad, buscando motivar a comprar en las empresas de Cali.

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Esta alianza se suma al relacionamiento que la entidad ha tenido con Mallplaza, donde hemos mantenido un compromiso sostenido con el ecosistema emprendedor de la ciudad, transformando nuestros espacios en plataformas reales de visibilidad, relacionamiento y aceleración comercial. Esta relación de largo plazo nos permite responder hoy con agilidad a las necesidades del entorno y seguir fortaleciendo el tejido empresarial caleño.

Como parte de esta alianza y hasta el 30 de noviembre, Mallplaza Cali dispondrá gratuitamente espacios dentro del centro urbano para que emprendimientos locales puedan exhibir y comercializar sus productos, acercándose a nuevos consumidores y recuperando oportunidades de venta. La ciudad vuelve a encontrarse apoyando al talento local.

“La reapertura de Mallplaza Cali también representa una oportunidad para aportar a la recuperación de la ciudad. Queremos que nuestros espacios también sean escenario para que los emprendedores vuelvan a encontrarse con sus clientes, generen nuevas oportunidades y sean protagonistas de esta etapa de reactivación. Apoyar lo local es una manera concreta de ayudar a que Cali vuelva a levantarse”, aseguró Juan Manuel Rengifo, director de Mallplaza Cali.

La iniciativa comenzará con alrededor de 30 emprendimientos, que harán parte de un esquema de rotación que permitirá incorporar progresivamente nuevos participantes durante los próximos meses.

Actualmente, un primer grupo de 70 emprendimientos ya se encuentra aprobado, mientras otros 60 están listos para avanzar en el proceso de vinculación y ser parte de esta iniciativa que estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Estos encuentros buscarán ampliar la visibilidad de los emprendimientos participantes y generar nuevos espacios para que los visitantes conozcan, compren y recomienden productos y marcas locales. Con esta alianza, Mallplaza Cali y la Cámara de Comercio buscan que su contribuir a reactivar el comercio, visibilizar el talento local y recuperar los espacios de encuentro que hacen parte de la dinámica de la ciudad.

“Hoy la reactivación empresarial significa mucho más que reparar un establecimiento: significa recuperar la posibilidad de producir, vender y generar ingresos. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Cali estamos convirtiendo la información que recibimos de los empresarios afectados en acciones concretas de recuperación. Alianzas como la que hoy tenemos con Mallplaza permiten llevar esa respuesta al territorio y abrir nuevamente espacios para que nuestros emprendedores se encuentren con los consumidores. Reactivar una empresa es también reactivar una familia, un empleo y una parte de la economía de nuestra ciudad”, sentenció Catalina Rey López, Directora de Dinamizadores Regionales.

Así es como se toma un paso determinante que miles de visitantes verán dentro de este reconocido establecimiento en la capital vallecaucana.

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