En medio de situaciones claves de orden público en Colombia, el llamado del Gobierno Nacional a hacer un uso más eficiente de la energía y el agua ante los efectos que puede causar el fenómeno de El Niño llevó a acciones clave en varios centros comerciales de Bogotá.

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Titán Plaza, Plaza Imperial, Plaza de las Américas y Tintal Plaza han desarrollado estrategias que combinan tecnología, infraestructura, seguimiento de consumos y cambios en sus procesos para reducir el uso de agua y energía, al tiempo que preparan sus operaciones para escenarios de mayor presión sobre estos recursos.

En Titán Plaza, el aprovechamiento del agua lluvia se ha convertido en uno de los principales frentes de gestión ambiental. Durante el primer semestre de 2026, el centro comercial captó 6.408 metros cúbicos de agua lluvia, un 27,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta estrategia, acompañada de controles operacionales, permitió reducir en 12 % el consumo de agua potable proveniente de la red de acueducto y preservar 2,59 millones de litros, equivalentes al consumo anual de 17 hogares colombianos o al llenado de dos piscinas semiolímpicas.

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La generación de energía también hace parte de esta apuesta. Los 384 paneles solares instalados en el centro comercial produjeron 160.737 kWh durante los primeros seis meses de 2026, contribuyendo a una reducción del 7 % en el consumo total de energía en pleno fenómeno del Niño.

Actualmente, Titán Plaza cuenta además con la verificación de Energía Eléctrica 100 % Renovable y mantiene su certificación como Carbono Neutro, respaldada por la compensación de emisiones en resguardos indígenas.

“La sostenibilidad no empieza cuando aparece una emergencia. Las inversiones realizadas durante los últimos años nos permiten responder hoy con una operación más eficiente, resiliente y responsable con los recursos naturales del país”, señaló Yazmin Lombana, gerente de Titán Plaza.

Plaza Imperial respondió al llamado con un plan de 20 acciones enfocadas en disminuir el consumo de agua y energía sin afectar la experiencia de visitantes y comerciantes.

Entre las medidas están la operación de escaleras eléctricas entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m., la sectorización y el apagado parcial de zonas de parqueadero, sensores de movimiento para la iluminación y el apagado automático de equipos administrativos.

El centro comercial también cuenta con paneles solares que aportan aproximadamente el 20 % de la energía utilizada en las áreas comunes, mientras que el monitoreo permanente de los consumos permite identificar oportunidades de ahorro. A esto se suman medidas como la optimización del uso de baterías sanitarias y la restricción del funcionamiento de fuentes ornamentales.

La estrategia incluye además campañas de sensibilización para visitantes, locatarios y colaboradores, con el propósito de promover hábitos de consumo responsable que trasciendan la operación del centro comercial.

En Plaza de las Américas, el ahorro de agua comienza en los espacios de mayor consumo. El centro comercial cuenta con 15 baterías de baños equipadas con sensores en lavamanos, descargas de sanitarios y orinales, tecnología que permite optimizar el uso del recurso hídrico.

También dispone de dispositivos de lectura de tarjetas en las piletas de agua, que permiten controlar el consumo de los locatarios y prevenir desperdicios.

El aprovechamiento de las precipitaciones es otro de sus frentes de trabajo. Plaza de las Américas cuenta con tres plantas de tratamiento de agua lluvia que permiten reducir el uso de agua potable. Durante 2025, el centro comercial aprovechó 4.242 metros cúbicos de agua lluvia.

Los procesos también se han ajustado. Los protocolos de lavado de plazoletas fueron adaptados para realizar estas labores en seco, reduciendo la utilización de agua. Paralelamente, se desarrollan campañas de sensibilización dirigidas a colaboradores, clientes y locatarios.

En energía, el centro comercial cuenta con 2.789 paneles solares, con los que genera energía limpia y cubre aproximadamente el 25 % de la energía que consume. La estrategia cobra especial relevancia ante la posibilidad de que un fenómeno de El Niño afecte la generación de las hidroeléctricas.

A esta infraestructura se suma una ventaja propia de su diseño: al ser un centro comercial a cielo abierto, Plaza de las Américas aprovecha la luz natural durante el día y reduce así la necesidad de iluminación eléctrica.

Tintal Plaza concentra parte de su estrategia en el seguimiento permanente de los consumos y el mantenimiento de sus instalaciones. El centro comercial utiliza indicadores para controlar el uso de agua y energía y realiza inspecciones diarias para detectar fugas y atenderlas oportunamente.

El mantenimiento preventivo de las redes hidráulicas y eléctricas se complementa con medidas como el apagado de la iluminación después del cierre, el aprovechamiento de la luz natural y la sustitución de luminarias por tecnología LED.

La eficiencia también se extiende a la operación de las escaleras eléctricas, que comienzan a funcionar a partir de las 10:00 a. m., una hora después de la apertura del centro comercial.

En materia de agua, Tintal Plaza cuenta con dos tanques para el aprovechamiento de aguas lluvias, con una capacidad de 2.000 litros, que contribuyen a disminuir el consumo de agua potable.

Las acciones se acompañan de charlas de sensibilización para los colaboradores y de iniciativas con los locatarios encaminadas a promover un consumo más racional de los recursos.

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