Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Colombia tendrá que aumentar sus ingresos tributarios y revisar la forma en que ejecuta el gasto público si busca corregir el desbalance de sus cuentas fiscales. Así lo planteó la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, durante el Congreso Nacional de Minería 2026, en Cartagena.

Sigue a PULZO en Discover

La economista participó en el panel ‘Estabilidad macroeconómica, la base para crecer’, junto con el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría y el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Juan Carlos Ramírez. La conversación fue moderada por Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO.

(Vea también: Aviso sobre qué alimentos bajarían de precio en Colombia si aprueban nueva ley: son muy populares)

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la diferencia entre los recursos que recibe el Estado y las obligaciones que debe cubrir. De acuerdo con las cifras expuestas por Acosta, el Gobierno recauda alrededor de $29 billones al mes, mientras que sus gastos alcanzan cerca de $40 billones.

Lee También

La codirectora explicó que, medido como proporción de la economía, Colombia obtiene cerca de 16 puntos del PIB en ingresos, mientras el gasto público se encuentra entre 22 y 23 puntos. A esto se suma el peso del servicio de la deuda, pues alrededor del 30% de los ingresos se destina al pago de intereses.

Ante este escenario, Acosta planteó que el país tendrá que incrementar su recaudo tributario para atender el desequilibrio. “Vamos a tener que pagar más impuestos”, afirmó durante el panel.

La declaración se produjo en medio de la discusión sobre las alternativas que tendría Colombia para reducir la brecha entre ingresos y gastos. Para Acosta, antes de establecer el alcance de cualquier ajuste es necesario determinar con precisión cuál es la situación de las finanzas públicas.

“Lo que se está haciendo ahora es ponerlo en blanco y negro, tener certeza de cuál es la hondura”, sostuvo la codirectora del Banco de la República, al referirse a la necesidad de establecer con claridad el tamaño de las obligaciones que enfrenta el Estado.

En su intervención, Acosta también hizo referencia al comportamiento de la economía colombiana. Señaló que el país no ha logrado recuperar de manera sostenida las tasas de crecimiento de 4% y 5% que registraba antes de la pandemia. Desde entonces, el crecimiento no ha superado de forma sostenida el 2%, una situación que, según explicó, podría convertirse en una limitación para el potencial de expansión de la economía si no se corrigen los desequilibrios existentes.

La discusión fiscal, por tanto, no se limitaría a aumentar los ingresos. La codirectora también puso sobre la mesa la necesidad de revisar la manera en que se asignan y ejecutan los recursos públicos.

Acosta cuestionó una estructura del gasto organizada en diferentes partidas y planteó la necesidad de evaluar los resultados que producen los recursos destinados por el Estado. En ese sentido, propuso pasar de una organización por “cajitas” a “un enfoque de resultados del gasto público”.

Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la distribución del esfuerzo tributario. La economista señaló que una mayor parte del recaudo podría recaer sobre las personas naturales y también mencionó la necesidad de fortalecer los ingresos de las entidades territoriales.

En particular, planteó fortalecer impuestos como el predial para que los gobiernos locales cuenten con mayores recursos. La propuesta se suma a la discusión sobre cómo ampliar las fuentes de financiación de las entidades territoriales y reducir las presiones que recaen sobre las finanzas nacionales.

(Lea también: Dueños de estos 5 carros podrían recuperar millones de pesos y pocos conocen el beneficio)

El diagnóstico presentado durante el Congreso Nacional de Minería parte así de dos frentes: aumentar los ingresos del Estado y revisar la eficiencia del gasto. Para Acosta, ambos elementos deben ser considerados al momento de abordar el desequilibrio fiscal.

La discusión ocurre en un contexto en el que el Gobierno enfrenta una diferencia entre los recursos que recauda y el nivel de gasto que debe financiar. Con ingresos cercanos a 16 puntos del PIB y gastos de entre 22 y 23 puntos, el ajuste de las cuentas públicas implica definir tanto nuevas fuentes de ingresos como prioridades para la asignación de los recursos.

La codirectora del Banco de la República insistió en que el primer paso es conocer con precisión la situación fiscal. A partir de ese diagnóstico, el país deberá determinar el alcance de las medidas necesarias para cerrar la brecha y evitar que los desequilibrios fiscales terminen afectando el crecimiento económico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.