Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La logística del sector agropecuario colombiano acaba de recibir un impulso significativo con el arribo del primer buque de fertilizantes a Puerto Antioquia, ubicado en Urabá. De acuerdo con la información suministrada por we agro, la nueva compañía de fertilizantes del Grupo GreenLand, esta operación marca el inicio de una nueva ruta de importación destinada a facilitar la llegada de insumos esenciales para la producción agrícola nacional.

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La relevancia de este acontecimiento radica en que se proyecta una optimización relevante en la cadena de abastecimiento, con efectos directos en la eficiencia y competitividad que pueden lograr los agricultores colombianos. Según indicó la empresa, la ubicación estratégica de su planta, situada a tan solo 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia, permitirá que las distancias a algunas de las principales zonas agrícolas del país se reduzcan hasta en un 35 %. Esta ventaja logística impactará directamente a regiones clave como Urabá, Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales.

José Rojas, gerente general de we agro, destacó que "la llegada de este primer buque simboliza mucho más que una operación logística" y subrayó que representa el comienzo de una nueva etapa para el abastecimiento de fertilizantes en el agro colombiano. En esa línea, la compañía anunció su capacidad para producir hasta 500.000 toneladas de fertilizantes al año, con un enfoque en la generación de empleo directo en la zona y el impulso a la economía de Urabá.

El plan de expansión de we agro, de acuerdo con lo informado, incluye el fortalecimiento de una red de distribución nacional, así como la producción de fertilizantes completos, es decir, adaptados a las necesidades específicas de cada tipo de cultivo. Todo ello se apoyará en procesos y equipos de última tecnología, según la empresa respaldada por el Grupo GreenLand.

Además, el modelo de negocio de la compañía integra la formulación propia de fertilizantes, investigación y acompañamiento técnico para apoyar al productor rural, sumando, junto a la ubicación estratégica, mayores facilidades para que los agricultores accedan a insumos enfocados en la nutrición de los cultivos. Así, la llegada de este primer buque se convierte en el punto de partida de una alternativa logística que pretende transformar los tiempos de abastecimiento y fortalecer la competitividad en el ámbito agroindustrial colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trae la reducción de distancias en la distribución de fertilizantes en Colombia?

La reducción de hasta un 35 % en las distancias para el traslado de fertilizantes, como informó we agro, permite que los insumos lleguen más rápidamente y con menos costos a zonas agrícolas como Urabá, el Eje Cafetero, Antioquia y los Llanos Orientales, facilitando el abastecimiento eficiente y competitividad para los productores.

¿Cómo impacta la llegada del primer buque de fertilizantes a Puerto Antioquia en el sector agroindustrial?

La llegada de este primer buque, liderada por we agro y el Grupo GreenLand, representa el inicio de una nueva alternativa logística y productiva para la agroindustria nacional, al mejorar la cadena de suministro, incrementar la capacidad productiva a 500.000 toneladas anuales y proyectar la generación de empleo y desarrollo económico local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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