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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya habilitó la consulta para que las personas naturales verifiquen su situación tributaria correspondiente al año gravable 2025. Para este fin, la DIAN pone a disposición de los ciudadanos una herramienta con la que pueden consultar una declaración de renta sugerida, construida a partir de la información reportada por diferentes entidades sobre los movimientos económicos de los contribuyentes durante el año.

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La declaración sugerida incluye datos relevantes sobre ingresos, patrimonio, deudas, retenciones y otros conceptos relacionados. No obstante, la existencia de esta declaración no implica que la persona tenga el proceso listo para presentarlo. Según lo informado, cada contribuyente debe revisar detenidamente los datos reflejados por la DIAN y corregirlos si encuentra alguna inconsistencia con su realidad económica. Es importante tener en cuenta que la DIAN utiliza información suministrada por terceros, por lo que si un dato no corresponde, el contribuyente debe solicitar la corrección directa a la entidad que realizó el reporte, ya que la DIAN no tiene potestad para modificar dicha información.

De acuerdo con la DIAN, no todos los ciudadanos están obligados a declarar renta, sino solamente quienes hayan cumplido al menos una de las condiciones establecidas para el año gravable 2025. Entre estos requisitos figura tener un patrimonio bruto superior a $211.792.500 al 31 de diciembre de 2025, haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $65.891.000 durante el mismo año, o realizar consumos con tarjeta de crédito, compras, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valores superiores a $65.891.000. Cumplir con cualquiera de estos topes puede significar la obligación de presentar declaración, aunque esto no garantiza automáticamente una obligación de pago; el monto a cancelar depende de la situación fiscal individual.

Para saber si existe una declaración de renta sugerida, el ciudadano debe ingresar al portal transaccional de la DIAN y consultar con su número de identificación. La revisión previa de cada dato reportado es fundamental antes de presentar la declaración, ya que asumir la veracidad de la información sugerida puede conducir a errores, especialmente si los valores difieren respecto a sus ingresos, patrimonio, deudas u otras condiciones reales.

¿Cómo consultar la declaración de renta sugerida en la DIAN?

Para consultar si tiene declaración de renta sugerida, se debe acceder a los servicios digitales de la DIAN a través del portal transaccional, donde con el número de identificación es posible verificar la existencia de la declaración y revisar los datos reportados. La recomendación es validar y ajustar la información antes de presentarla.

¿Qué información contiene la declaración de renta sugerida de la DIAN?

La declaración de renta sugerida elaborada por la DIAN contiene datos acerca de los ingresos, el patrimonio, las deudas, las retenciones y otros elementos económicos reportados por distintas entidades sobre el contribuyente. Estos datos son una referencia y deben ser revisados cuidadosamente, ya que no reemplazan la información real del declarante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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