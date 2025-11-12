Un estruendo que estremeció a la ciudadanía en el suroccidente de Bogotá fue protagonizado en la noche de este martes 11 de noviembre, pasadas las 7:00 p.m., cuando se registró una explosión dentro del canal de la Avenida Las Américas, cerca del centro comercial Tintal Plaza, en la localidad de Kennedy. El incidente dejó como saldo una víctima fatal y otra gravemente herida, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Giro inesperado para herido que dejó taxista ebrio en Bogotá: fue dado de alta y se complicó)

De acuerdo a las primeras pesquisas, todo apunta a que la detonación sobrevino cuando dos personas, identificadas como habitantes de calle, manipulaban un petardo. El lamentable hecho arrojó un fuerte estampido que causó pánico en un sector altamente transitado de la capital, de acuerdo con el rotativo.

“Las patrullas que estaban cerca del lugar intervinieron de inmediato, evacuaron a los habitantes de calle del perímetro y trasladaron a los dos afectados al Hospital de Kennedy”, indicó el coronel Álvaro Mora, comandante de Seguridad Ciudadana #3, en un video difundido por la Policía Nacional.

Lee También

El hombre que perdió la vida, de alrededor 35 años, sucumbió a un trauma craneoencefálico severo y un contundente traumatismo toracoabdominal. Mientras que el otro implicado, cerca de los 40 años, se encuentra internado bajo una delicada condición médica. Las heridas presentes son de diversas índoles: trauma vascular en el cuello, una lesión craneoencefálica por esquirla en el cráneo y también un traumatismo en la zona del tórax y abdomen, según el informe periodístico.

El siniestro dejó también un profundo impacto en la vialidad, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Ciudad de Cali al norte, la calle 6D al occidente y la avenida Guayacanes para sortear incovenientes.

Al respecto, la Secretaría Distrital de Salud precisó que los afectados ingresaron a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y fueron atendidos prontamente. “Uno de los pacientes alcanzó a ingresar, pero a pesar de los esfuerzos médicos, llegó sin signos vitales al centro médico, mientras que el otro individuo aún está en observación con estado reservado”, detalla la entidad en su reporte.

Dentro de las hipótesis esgrimidas por la Policía, el comandante Mora descartó que dicha explosión había sido producto de un ataque. “Hasta el momento, las indagaciones preliminares apuntan a que la detonación sucedió durante la manipulación del artefacto explosivo”.

* Pulzo.com se escribe con Z