Una fuerte explosión ocurrió en el barrio Las Acacias, cerca de Carabineros (sur de la ciudad), debido a una polvorería clandestina que funcionaba dentro de una vivienda.

El estallido causó graves daños materiales en el sector y dejó como resultado, de manera preliminar, una persona fallecida.

Este video muestra el sector afectado:

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar para atender la emergencia, evaluar los daños y determinar las causas exactas del hecho.

La zona permanece acordonada mientras se adelantan las labores de rescate y verificación. El incidente genera preocupación entre los habitantes del barrio por la presencia de este tipo de actividades ilegales.

