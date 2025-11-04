Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, lo que provocó una fuerte emergencia en la zona y obligó a las autoridades a ordenar un confinamiento preventivo para los residentes en un radio de cinco millas alrededor del terminal aéreo.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió hacia las 5:15 p. m. (hora local), momentos después del despegue. El aparato, identificado como un McDonnell Douglas MD-11, cubría la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái.

Según Univisión, el vocero de la Policía Metropolitana de Louisville, Matt Sanders, confirmó al medio WDRB que se trató de un accidente aéreo con heridos, y precisó que los servicios de emergencia recibieron más de 20 llamadas reportando el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas.

WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport. Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025

En redes sociales circulan videos grabados desde el aeropuerto donde se observa una densa columna de humo negro elevándose desde el punto del impacto, lo que evidencia la magnitud del incendio posterior al choque.

Avión de UPS se estrella en Louisville, Kentucky

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron las investigaciones.

“El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17:15 hora local tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará las actualizaciones correspondientes”, indicó la entidad en un comunicado.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

Por ahora, la zona permanece acordonada mientras los equipos de rescate trabajan en el área del siniestro y las autoridades buscan establecer las causas exactas del accidente.

