La preocupación crece en Mississippi, Estados Unidos, luego de que varios monos rhesus portadores de hepatitis, herpes y covid-19 escaparan luego de un accidente vial. Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia ante el posible riesgo de transmisión, pues uno de los animales aún no ha sido localizado.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el condado de Jasper, cuando un camión que transportaba 21 primates pertenecientes a la Universidad de Tulane perdió el control y se volcó en plena autopista Interestatal 59. Los ejemplares eran trasladados hacia un centro de investigación en Florida, pero el siniestro provocó que varios lograran salir de las jaulas.

Un camión que transportaba monos rhesus se volcó en una carretera en #Mississippi, #EUA. Los primates pertenecían a la Universidad de Tulane y eran utilizados en investigaciones científicas, la institución informó que no son infecciosos, y que enviará un equipo especializado para… pic.twitter.com/6Z48IORyja — Nacho Lozano (@nacholozano) October 29, 2025

Para reforzar las labores de búsqueda, el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi trabaja junto con la policía local y una empresa especializada en control animal. Las autoridades han solicitado a los residentes reportar cualquier avistamiento de inmediato y evitar el contacto con fauna desconocida.

Cinco de los 21 ejemplares fueron sacrificados por motivos de bioseguridad, mientras equipos científicos de la Universidad de Tulane se desplazaron hasta el lugar del accidente para colaborar en la captura de los restantes y en la descontaminación del área.

La autopista Interestatal 59 estuvo varias horas cerrada mientras se adelantaban tareas de limpieza y evaluación de riesgos, en tanto las autoridades revisan posibles impactos sanitarios en la zona.

