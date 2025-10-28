Una situación bastante grave se presentó en las últimas horas en Estados Unidos, ya que un vuelo de la aerolínea Lufthansa, que arrancó desde Chicago y tenía como destino Frankfurt, en Alemania, tuvo que ser interrumpido debido a un ataque de uno de los pasajeros.

Según reportaron los pilotos de la aeronave, en un momento los gritos aparecieron en la cabina porque un hombre apuñaló a dos jóvenes con un tenedor, lo cual causó pánico entre el resto de los ocupantes.

El hombre fue identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de la India, quien tenía la visa vencida y por eso estaba saliendo del país norteamericano, pero en un momento del vuelo enloqueció y atacó a un joven de 17 años en el hombro y a otro de la misma edad en la parte trasera de la cabeza.

“Boston acusó a Praneeth Kumar Usiripalli, ciudadano indio, de presuntamente apuñalar a dos víctimas menores de edad con un tenedor de metal mientras estaban a bordo de un vuelo de Lufthansa de Chicago a Alemania”, reportó el FBI.

🚨#FBI Boston has charged Praneeth Kumar Usiripalli, an Indian national, with allegedly stabbing two minor victims with a metal fork while on board a Lufthansa flight from Chicago to Germany. Learn more: https://t.co/PRVulpkuaQ pic.twitter.com/VDkyAqM0x1 — FBI Boston (@FBIBoston) October 28, 2025

Al ver esta situación, el piloto se desvió rápidamente y aterrizó en el aeropuerto de Boston, donde las autoridades capturaron al sujeto y les dieron primeros auxilios a los heridos.

De hecho, debido a la rápida reacción de las unidades de urgencia, ambos menores se encuentran fuera de peligro, mientras que el atacante enfrenta cargos por agresión con arma peligrosa durante el vuelo, lo cual le puede dar varios años de cárcel.

La aerolínea, por su parte, aseguró que cooperará en todas las investigaciones correspondientes para determinar por qué se presentó este ataque, ya que no se entiende cómo esta persona tenía un tenedor de metal sin que nadie se lo hubiera quitado en las revisiones del aeropuerto.

