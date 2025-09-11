El nuevo vuelo más largo del mundo saldrá desde Buenos Aires (Argentina) hasta Shanghái (China), trayecto que durará 29 horas, superando al viaje entre Nueva York y Singapur, que hasta el 2024 fue el más largo, con un duración de 19 horas.

Esta ruta tendrá una frecuencia de dos veces por semana, confirmó la secretaria de transporte de Argentina a La Nación, y será operada por un avión Boeing 777, con capacidad para 316 pasajeros. La primera clase estará compuesta de seis ‘suites’, mientras que en la clase ejecutiva habrá 52 asientos y en la clase económica, 258.

Tendrá una escala en Auckland, Nueva Zelanda, pero se sigue considerando directo porque no habrá cambio de avión, señaló el mismo diario. El trayecto de regreso, de Shanghái a Buenos Aires, tomará 25 horas y 30 minutos.

Esta nueva ruta aérea hace parte del “Corredor del sur”, que busca impulsar el turismo de Sudamérica desde Asía y Oceanía —y viceversa—, evitando las conexiones habituales por Norteamérica o Europa.

Adicionalmente, esto representa el regreso de una aerolínea asiática a Argentina después de más de una década, tras la salida de Malaysia Airlines. Esto facilitará la integración de esta ruta en la red regional sudamericana, gracias a los acuerdos de código compartido entre China Eastern y Aerolíneas argentinas.

¿Cuál es el vuelo nacional más largo de Colombia?

Se trata del trayecto de Bogotá hasta la isla de San Andrés, ubicada en el norte del país, pues se demora dos horas y 15 minutos, aproximadamente. El vuelo hacia Leticia, Amazonas, también es uno de los viajes nacionales más largos de la nación, con una duración de casi dos horas.

Desde Colombia también sale el viaje aéreo más largo de Sudamérica, que es el que va desde Medellín hasta Buenos Aires, Argentina, que toma más de seis horas.

