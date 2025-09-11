Así como algunos trámites serán más caros en Colombia, hay algunas oportunidades que literalmente vuelan alto para que muchas personas busquen las mejores opciones para sus vacaciones.

Aquellos que le apunten a descuentos de cara a sus viajes y demás deben estar muy pendientes de una de las agencias más reconocidas en el mercado por el festejo de su aniversario.

Lo cierto es que no solo hay una fecha límite durante lo corrido del mes, sino diferentes alternativas para darle un importante alivio al bolsillo con grandes momentos turísticos.

¿Cómo son las promociones de Despegar por su aniversario?

Despegar anunció que hasta el 21 de septiembre tendrá la celebración de su aniversario por 26 años de trayectoria, por lo que presentó promociones disponibles en el sitio web, la App y también en las tiendas físicas de la empresa. La campaña incluye descuentos en vuelos, alojamientos, paquetes y actividades hacia destinos nacionales e internacionales.

Lee También

Entre los beneficios más destacados están hasta un 75 % de descuento en hoteles internacionales a través de la página web; en la App, hasta un millón de pesos de descuento en paquetes al Caribe con cadenas seleccionadas.

El aniversario, que comenzó la semana pasada, ya registró sus primeros resultados con una tendencia clara entre los colombianos. En sus primeros días se evidenció un aumento en las búsquedas para octubre, especialmente hacia la semana de receso escolar, una de las temporadas más relevantes del calendario turístico nacional en el segundo semestre.

“En esta primera semana del aniversario hemos visto cómo la planeación del receso escolar concentra gran parte de las búsquedas, con un crecimiento del 24 %. En promedio, los colombianos están interesados en viajes nacionales de entre dos y cuatro noches, mientras que, para los destinos internacionales, las búsquedas se enfocan en estadías superiores a siete noches”, señaló Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

“Entre las preferencias de alojamiento destacan los hoteles cuatro estrellas con desayuno incluido, que concentran el 35 % de las búsquedas, y los all inclusive, con el 20 %. En cuanto a destinos, los más consultados han sido Cartagena (16 %), Punta Cana (15 %), Santa Marta (10 %) y San Andrés (10 %)”, agregó.

¿Cómo obtener vuelos gratis con Jetsmart en Colombia?

Despegar indicó que también hay una oferta para volar gratis con Jetsmart al recibir un cupón por compras desde 600.000 pesos en hoteles de Colombia, como parte de la mencionada ola de promociones.

De igual manera, en todos los canales (tiendas, web y App) de Despegar se aplica el beneficio de pagar en tres cuotas sin interés con Banco Falabella, AV Villas y Banco Popular.

“Estamos muy emocionados de celebrar un nuevo aniversario junto a los colombianos. Esta es una ocasión especial en la que queremos agradecer la confianza de quienes nos eligen, además de invitarlos a aprovechar los descuentos disponibles para planear sus próximas vacaciones y disfrutar de experiencias únicas dentro y fuera del país”, afirmó Jaitman.

Otras promociones destacadas del aniversario de Despegar son:

Para viajar en familia: más de 50 opciones de hoteles en Cartagena, Punta Cana, Panamá y México con la posibilidad de que los niños se hospeden gratis.

Para viajar por Colombia: paquetes y hoteles con la cadena Decameron incluyen 300.000 pesos de descuento adicional.

Para ahorrar más: cada día se activa una promoción especial con un banco aliado, que ofrece descuentos adicionales. Estas ofertas son acumulables con cupones, lo que permite a los clientes obtener un ahorro aún mayor.

¿Dónde hay vuelos de Jetsmart en Colombia?

JetSmart cuenta con una amplia red de vuelos en Colombia que conecta a las principales ciudades del país y ofrece varias rutas internacionales.

Destinos nacionales: la aerolínea opera desde y hacia ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Pereira, Barranquilla, Cúcuta y Montería. Esto permite conectar los centros urbanos más importantes con los principales destinos turísticos de la costa y el Eje Cafetero.

la aerolínea opera desde y hacia ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Pereira, Barranquilla, Cúcuta y Montería. Esto permite conectar los centros urbanos más importantes con los principales destinos turísticos de la costa y el Eje Cafetero. Destinos internacionales: desde Colombia, JetSmart vuela a destinos en Sudamérica y el Caribe. Las rutas incluyen:

Perú: vuelos a Lima.

vuelos a Lima. Chile: conexiones con Santiago y Antofagasta.

conexiones con Santiago y Antofagasta. República Dominicana: recientemente inauguró vuelos a Punta Cana desde Cali y Medellín.

La aerolínea se enfoca en el modelo de ultra bajo costo, expandiendo constantemente su red para ofrecer más opciones de viaje a precios competitivos.

* Pulzo.com se escribe con Z