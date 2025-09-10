Así como se anunció un cambio histórico de un trámite entre los colombianos, otra novedad quedó plasmada por parte de uno de los servicios que se ha popularizado cada vez más en el país.

El turismo en Colombia sigue diversificándose y los viajeros lo confirman pues 14 nuevos destinos en el país recibieron a sus primeros huéspedes que reservaron espacios en la plataforma Airbnb.

¿Cómo es la actividad de Airbnb en Colombia?

Colombia es el tercer país de América Latina con más destinos de Airbnb debutantes en la plataforma, después de Brasil y México, además de que se refleja una dinamización para el sector turístico en zonas diferentes a las tradicionales, lo cual puede contribuir a beneficiar así la economía local y a las comunidades.

La información revelada por la plataforma expone un deseo de los viajeros a visitar, disfrutar y conocer destinos emergentes; pero también una revalorización de las experiencias fuera de las grandes urbes.

De hecho, los datos de la plataforma Airbnb muestran que, en 2024, más del 40 % de las reservas en Colombia se hicieron en destinos rurales, y casi el 60 % de los viajeros fueron locales, explorando su propio país.

Además, el porcentaje de noches reservadas en áreas rurales superó el 60 % del total de reservas nacionales en el año, lo que sirve para entender cómo se mueve en el territorio colombiano.

¿Cómo son los nuevos destinos en Colombia con reservas en Airbnb?

Estos son los nuevos 14 destinos colombianos que debutaron con sus primeras reservas en Airbnb:

Gutiérrez, Cundinamarca: un pequeño pueblo enclavado en las montañas orientales, rodeado de ríos cristalinos y paisajes ideales para el senderismo. Su cercanía a Bogotá lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

un pequeño pueblo enclavado en las montañas orientales, rodeado de ríos cristalinos y paisajes ideales para el senderismo. Su cercanía a Bogotá lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Villanueva, Bolívar: reconocido por su tradición musical ligada al vallenato y su ambiente caribeño, es un destino que combina cultura, gastronomía y hospitalidad local.

reconocido por su tradición musical ligada al vallenato y su ambiente caribeño, es un destino que combina cultura, gastronomía y hospitalidad local. El Peñón, Santander: tierra de aventura y naturaleza, rodeada por montañas, cuevas y formaciones rocosas que hacen de este municipio un lugar atractivo para el turismo de naturaleza y exploración.

tierra de aventura y naturaleza, rodeada por montañas, cuevas y formaciones rocosas que hacen de este municipio un lugar atractivo para el turismo de naturaleza y exploración. Belén, Boyacá: pintoresco y lleno de historia, este municipio se caracteriza por su arquitectura colonial, artesanías y paisajes que evocan la calma de los Andes boyacenses.

pintoresco y lleno de historia, este municipio se caracteriza por su arquitectura colonial, artesanías y paisajes que evocan la calma de los Andes boyacenses. El Paujil, Caquetá: puerta de entrada a la Amazonía colombiana, ofrece ríos, selvas y biodiversidad única, ideal para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza más pura.

puerta de entrada a la Amazonía colombiana, ofrece ríos, selvas y biodiversidad única, ideal para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza más pura. Chiriguaná, Cesar: situado en el corazón del Cesar, destaca por su tradición agrícola y sus festividades culturales, reflejando la esencia del Caribe interior.

Estos destinos ejemplifican el interés de los viajeros por adentrarse en nuevas rutas, vivir experiencias auténticas y contribuir al fortalecimiento de las comunidades locales.

A la lista también se suman San Juan de Betulia y Ovejas en Sucre; Argelia, El Bagre y Nariño en Antioquia; El Carmen de Atrato y Lloró en Chocó; y Morelia en Caquetá, todos ellos municipios que ahora hacen parte de los destinos con reservas realizadas en Airbnb en Colombia.

Este fenómeno se refleja también a nivel global: fuera de Estados Unidos, más de 14.000 nuevos destinos en el mundo recibieron su primera reserva el año pasado, con América Latina aportando más de 200 de ellos.

La expansión del turismo hacia zonas menos urbanizadas está abriendo nuevas oportunidades para comunidades locales. En 2024, a nivel global los ingresos promedio de anfitriones en la plataforma Airbnb con espacios en áreas rurales aumentaron un 40 % respecto al año anterior

¿Cómo reservar en Airbnb en Colombia?

Reservar en Airbnb en Colombia es un proceso sencillo y se puede hacer en pocos pasos desde la web o la app móvil. Aquí te explico cómo hacerlo en menos de 200 palabras:

Crear una cuenta en Airbnb: Visitar el sitio web y registrarse con el correo, cuenta de Google, Apple o Facebook. Buscar el alojamiento: escribir la ciudad o destino en Colombia (por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cartagena), seleccionar fechas y número de huéspedes. Filtrar los resultados: usar filtros como tipo de alojamiento, precio, comodidades, cancelación flexible, entre otros. Leer las reseñas y condiciones: verificar la calificación del anfitrión, comentarios de huéspedes anteriores y políticas del alojamiento. Hacer la reserva: Pulsa en “Reservar” y completa el pago con tarjeta de crédito, débito o medios disponibles. Comunicarse con el anfitrión: se pueden enviar mensajes antes o después de reservar para coordinar detalles.

Airbnb opera legalmente en Colombia y cumple con regulaciones locales de turismo.

