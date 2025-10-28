El senador estadounidense Rick Scott intensificó recientemente las tensiones entre Washington y Caracas con sus declaraciones sobre la situación de Nicolás Maduro, quien es señalado de dirigir el ‘Cartel de los soles’.

En un contexto marcado por un aumento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, Scott advirtió al líder del régimen venezolano al asegurar: “Si yo fuera Maduro, estaría haciendo mis maletas y buscando un avión rumbo a Rusia o China”.

Con estas palabras, Rick Scott anticipa un posible escenario político y militar que podría complicar aún más la posición de Maduro al frente del país suramericano. “Sus días están contados y algo va a pasar pronto”, afirmó el senador durante una entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena CBS.

“If I was Maduro, I’d head to Russia or China right now,” says Republican Sen. Rick Scott of Florida. “His days are numbered.” https://t.co/pka9Wf0DPk pic.twitter.com/RNSDKj0Ucl — 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2025

Aumentan tensiones entre Estados Unidos Y Venezuela

Estas declaraciones surgen en un momento crítico en el que Estados Unidos intensifica la presión militar frente a supuestas operaciones de narcotráfico y grupos criminales vinculados al régimen chavista.

El gobierno de Maduro denuncia provocaciones militares de parte de la administración del presidente Donald Trump, incluyendo la vigilancia de buques estadounidenses y posibles ejercicios militares conjuntos con países cercanos.

Simultáneamente, el mandatario venezolano rechaza las acusaciones de Estados Unidos sobre preparativos de acciones militares y operaciones mediáticas que, según el régimen chavista, buscan justificar futuras agresiones.

En este contexto de tensiones y acusaciones cruzadas, Rick Scott sostiene que Maduro debería considerar refugiarse en aliados como Rusia o China. No obstante, la posibilidad de que el mandatario abandone el país y busque asilo sigue siendo incierta, y marcaría un nuevo capítulo en la compleja relación entre Venezuela y Estados Unidos.

Un eventual cambio de liderazgo en Venezuela podría provocar consecuencias a nivel nacional e internacional. Si Maduro abandona el país, la situación interna podría desestabilizarse aún más, provocando un vacío de poder que intensificaría las tensiones políticas y sociales.

