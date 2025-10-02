La tensión militar en el Caribe volvió a escalar. El ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López activó la alerta máxima de defensa aérea luego de detectar el sobrevuelo de al menos cinco aeronaves con características de combate, que, según él, pertenecen a Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario del régimen, los radares del sistema integrado de defensa aérea registraron los vectores dentro de la región de información de vuelo de Maiquetía, a 35.000 pies de altura y con una velocidad de 400 nudos. “Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercar a las costas venezolanas”, declaró en un mensaje al país.

El mensaje de Padrino López a EE. UU.

Padrino agregó que el Gobierno está siguiendo de cerca los movimientos de las aeronaves y recalcó que este tipo de provocaciones no intimidan ni al ejército ni al pueblo venezolano.

✊🇻🇪 Caracas denuncia que cinco aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron el espacio aéreo venezolano El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó los sobrevuelos como “una amenaza contra la seguridad de la nación”.https://t.co/7NSPE8hpg9 pic.twitter.com/PeXKQHtK4S — RT en Español (@ActualidadRT) October 2, 2025

Qué está pasando en el Caribe con Estados Unidos

El anuncio se da en un momento de alta tensión regional, marcado por la creciente presencia de fuerzas militares extranjeras en el Caribe y las acusaciones de Caracas contra Washington de impulsar maniobras de presión en la zona.

Para el régimen de Nicolás Maduro, estas incursiones aéreas forman parte de una estrategia de hostigamiento directo contra la soberanía venezolana.

