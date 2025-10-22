En medio de la creciente tensión diplomática entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos, Diosdado Cabello sorprendió al salir en defensa de Gustavo Petro, destacando su papel en la lucha contra el narcotráfico.

“Primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate el narcotráfico (…) no he conocido a ningún otro. Los demás no podían combatir el narcotráfico porque son socios del narcotráfico, son los que producen la droga”, indicó Cabello en su programa ‘Con el mazo dando’.

Estas declaraciones surgen justo después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se despachara contra el mandatario colombiano calificándolo de ‘matón y un mal tipo’.

Cabello defendió la gestión de Petro, resaltando su “valentía” e hizo referencia a las medidas que está tomando el gobierno estadounidense que desplegó ropas en el Caribe.

“Cuando comenzaron con Venezuela, el presidente Petro ha tenido siempre una actitud valiente […] Aquí en Venezuela lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. El pueblo colombiano tiene que organizarse”, agregó el ministro del Interior y Justicia de Venezuela.

¿Diosdado Cabello se contradice por afirmaciones sobre Gustavo Petro?

En mayo de 2025, Cabello había acusado al propio Gobierno de Petro de impulsar el cultivo de hoja de coca y marihuana, según recogió Infobae. Este viraje refleja un acercamiento político entre Caracas y Bogotá, que en los últimos meses fortaleció sus canales diplomáticos y comerciales.

Además, el venezolano aprovechó su intervención para elogiar la postura internacional de Petro, resaltando su discurso en la ONU, donde el presidente colombiano denunció lo que calificó como un “genocidio” del Estado de Israel en Palestina, y su activismo político en escenarios estadounidenses.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.