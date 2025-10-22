El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a las constantes y recientes declaraciones de Gustavo Petro en su contra. Al respecto, el mandatario estadounidense anunció el cese inmediato del envío de recursos a Colombia y calificó al Petro de “matón” y “mal tipo”.

“Es un hombre que está produciendo muchas drogas. Nosotros, desde hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia, el país Colombia. Pero no, es un matón, y es un tipo malo, y ha dañado muy gravemente a su país. Les va muy mal, Colombia”, dijo Trump en medio de la rueda de prensa que se adelantó este miércoles 22 de octubre.

Asimismo, el presidente de EE. UU. hizo énfasis en la producción de drogas en el país, algo que, incluso, ha aumentado las especulaciones del posible ingreso de Colombia a la lista Clinton. Aunque no se refirió a este tema, Trump sí advirtió que tomarán medidas si los ataques continúan.

“Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas; las malas drogas que entran a Estados Unidos generalmente pasan por México. Más les vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Lo que él ha hecho con su país lo ha convertido en una trampa mortal”, agregó el mandatario estadounidense.

#Atención Duro pronunciamiento del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro a esta hora desde la Casa Blanca. Trump anuncia el cese inmediato de envío de recursos de Estados Unidos a Colombia y califica al presidente Petro, de “matón” y “mal tipo”. pic.twitter.com/eCVGIVuuMu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 22, 2025

Cabe mencionar que Gustavo Petro, en una de sus últimas declaraciones con relación a la tensión con el país norteamericano, advirtió que Trump estaba cerca de tratalo de “narcotraficante”. Sumado a esto, acusó a Trump y al congresista de Estados Unidos, Bernie Moreno, de estar detrás de un golpe de Estado en Colombia.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.