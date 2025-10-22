Gustavo Petro volvió a protagonizar un fuerte cruce con Donald Trump, luego de que este lo tildara de “matón” y de “fabricante de drogas” durante una conferencia en la Casa Blanca.

En medio de su intervención, el mandatario republicano lanzó duros señalamientos contra Petro y contra la situación de Colombia en materia de narcotráfico.

El líder del Partido Republicano también advirtió que su gobierno está listo para “golpear muy duro” a los narcotraficantes, incluso mediante operaciones terrestres, tras recientes ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. “Más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; ha convertido a Colombia en una trampa mortal”, dijo.

Las declaraciones de Trump no tardaron en llegar a oídos de Petro. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el presidente colombiano calificó las afirmaciones del expresidente como calumnias y anunció que se defenderá ante la justicia estadounidense.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió.

Petro también envió un mensaje sobre la cooperación internacional contra el narcotráfico, dejando en claro su posición frente a las políticas que ha promovido Trump.

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, concluyó el jefe de Estado.

Trump anunció el pasado domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando inacción del Gobierno de Petro en la lucha contra el narcotráfico. Esta medida supone un fuerte impacto geopolítico, pues pone fin a más de medio siglo de cooperación.

