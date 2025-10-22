El Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de un comentario publicado en su cuenta de X sobre la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Según el fallo, el mensaje del mandatario vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Ramírez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Exesposa de Petro lo defendió de EE. UU. y dijo que lo que hacen con su familia es “ilógico”)

La tutela fue interpuesta por la exvicepresidenta, quien consideró que el mensaje del jefe de Estado la señalaba falsamente al asociarla con actividades del narcotráfico y el paramilitarismo. En la publicación, Petro respondió a Ramírez con la frase: “No, señora excanciller. Voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar.”

La reacción del presidente se dio luego de que Marta Lucía Ramírez, en una entrevista con un medio nacional, cuestionara la tardanza en la militarización de la frontera con Venezuela y acusara a Petro de tener afinidad con Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador. La defensa de Ramírez argumentó que las declaraciones del mandatario provinieron de la más alta autoridad del Estado y afectaron su reputación.

Lee También

(Vea también: Aparece video del momento exacto del ataque de EE. UU. a una lancha, muy cerca de Colombia)

El fallo señala que la publicación de Petro en X alcanzó más de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 “me gusta” y cerca de 790 comentarios. Muchos de estos, interpretaron literalmente la afirmación presidencial y relacionaron a Ramírez con organizaciones criminales, lo que incrementó el impacto negativo sobre su imagen pública.

Ramírez había solicitado una primera rectificación a la Casa de Nariño el 4 de septiembre, pero esta fue rechazada por el coordinador del grupo jurídico de la Presidencia, Alejandro Melo. En su respuesta, el funcionario sostuvo que el mensaje de Petro no hacía referencia directa a la exvicepresidenta y que formaba parte de un debate político.

Sin embargo, el Juzgado 66 Administrativo concluyó que las palabras del presidente vulneraron los derechos de Ramírez y ordenó la rectificación. Deberá hacerlo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.