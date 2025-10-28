El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció recientemente la implementación de un renovado sistema de control migratorio, que incluye la toma de fotografías y la recopilación de otros datos biométricos, a todo extranjero que ingrese o abandone el país a partir del 26 de diciembre de 2025, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Leopoldo López se le paró duro a Maduro por querer quitarle la nacionalidad: “Lamentable”)

La medida, que afecta a todos los extranjeros sin distinción de visa o categoría migratoria obligará a tomarse fotografías obligatorias a todos los viajeros internacionales. De igual manera, la normativa también contempla la recolección de otros datos biométricos como huellas dactilares y escaneo facial, aunque estos últimos podrían estar sujetos a exenciones por razones humanitarias, de acuerdo con el impreso.

Es importante destacar que los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos no estarán sujetos a esta recolección de datos biométricos, según señala la normativa. Además, si estos son fotografiados durante el proceso de verificación de identidad, su información será eliminada dentro de las siguientes 12 horas, según el rotativo.

Lee También

Este nuevo sistema biométrico integrado de entrada y salida tiene como objetivo principal facilitar la verificación de la identidad real de los viajeros, así como evitar la sobreestadía de visas, combatir el terrorismo y el fraude documental, y mejorar la exactitud de la información migratoria, como se dijo en el informe periodístico.

Según cálculos enunciados por el DHS, la implementación de esta normativa generaría costos anualizados entre 119 y 122 millones de dólares, pero también importantes ahorros al reducir fraudes y acelerar los procesos migratorios. El DHS defiende que los beneficios de esta implementación superan ampliamente los costos.

No obstante, el DHS abrirá un periodo para recibir comentarios y observaciones del público referente a este nuevo sistema, hasta el próximo 27 de noviembre. La implementación de estos nuevos controles ha generado expectativas y comentarios tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. A pesar de que los ciudadanos estadounidenses no estarán afectados por estos cambios, se plantean interrogantes en cuanto a la privacidad de los viajeros extranjeros y el refuerzo de la seguridad nacional.

Qué viajeros deberán cumplir con nueva medida para entrar a Estados Unidos

De esta manera, la medida se aplica para todos los extranjeros que no sean ciudadanos estadounidenses y que ingresen o salgan del país, sin importar la via o la categoría migratoria. Estas son las personas que deberán cumplir con el requisito.

Turistas y estudiantes con visa

Trabajadores temporales y residentes temporales

Menores de edad y adultos mayores

Dicha obligación de tomarse una fotografía será obligatoria; sin embargo, las otras formas de biometria como huellas y escaneo facial podrían ser exhimidas por razones, por ejemplo, de índole humanitaria.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.