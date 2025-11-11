En la noche de este martes 11 de noviembre se registró una fuerte explosión en la glorieta de la avenida de las Américas con avenida Ciudad de Cali, en el suroccidente de Bogotá, muy cerca del sector del Tintal.

Según información preliminar, dos personas resultaron afectadas por la explosión. Ambas fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Kennedy, donde, pese a los esfuerzos médicos, una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas. La segunda persona permanece bajo observación médica.

“Tenemos una situación en la localidad de Kennedy, apenas esté consolidado lo sucedido, informaremos. Se está atendiendo y verificando lo acontecido”, detalló una fuente de la Policía a Semana.

De acuerdo con el medio citado, el hecho puntualmente ocurrió en el puente blanco ubicado en la calle 6 con 87, cerca del barrio Tintal.

En imágenes publicadas, se ve que la zona permanece acordonada y autoridades hacen presencia para verificar los hechos y cuáles fueron los explosivos.

Aún se desconoce cuál es la identidad de la persona que falleció y de quien permanece herida recibiendo atención médica. Tampoco hay un pronunciamiento oficial del modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

Víctimas de explosión en Bogotá eran habitantes de calle

Después de adelantadas las inspecciones, la Policía dio a conocer que que las víctimas de la explosión registrada esta noche en Bogotá son habitantes de calle que se encontraban en el sector. De acuerdo con las autoridades, la primera hipótesis sobre los hechos es que estas personas estaban manipulando un explosivo.

