El miedo se apoderó de las personas que transitaban en la avenida de las Américas de Bogotá, luego de una fuerte explosión que dejó a una persona sin vida. La situación ocurrió sobre la noche de este martes 11 de noviembre en la glorieta que conecta con la Ciudad de Cali, cerca de El Tintal.

Las autoridades dieron detalles del incidente y confirmaron que el estallido se dio por la detonación de una granada de fragmentación. De acuerdo con Caracol Radio, el artefacto era manipulado por dos habitantes de calle y, presuntamente, lo activaron por accidente.

Ambos resultaron heridos y fueron llevados al Hospital de Kennedy, suroccidente de la ciudad. Uno de los afectados perdió la vida por la gravedad de sus lesiones.

Imágenes mostraron cómo fue la emergencia en el sector, donde se paralizó el tráfico por varios minutos debido al estruendo. Al lugar llegaron unidades antiexplosivos de la Policía, quienes acordonaron la zona e hicieron las respectivas inspecciones para descartar cualquier otro artefacto que pusiera en riesgo la vida de las personas.

