En la noche de este martes 11 de noviembre se presentó una explosión en la glorieta de la avenida Las Américas con Ciudad de Cali, en el sector del Tintal. En los hechos, un sujeto, murió y se registró un herido.

Sigue a PULZO en Discover

En este sentido, el Hospital de Kennedy, a donde llegaron los dos hombres, informó sobre el estado de salud del herido, asegurando que se trata de un adulto de 40 años, quien sufrió un trauma vascular y tiene una esquirla en el cráneo, por lo que se encuentra en pronóstico reservado.

De acuerdo con Caracol Radio, se trataría de dos habitantes de calle que manipulaban un artefacto de fragmentación que se activó. Aunque en el incidente no se presentaron transeúntes ni conductores lesionados, la situación sí causó preocupación.

Lee También

#BOGOTÁ La Subred Sur de Occidente aseguró que en la noche de hoy, ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy dos pacientes masculinos con politrauma ocasionado, al parecer, por artefacto explosivo. Uno de ellos llegó sin signos vitales al centro medico y la otra persona se… pic.twitter.com/3dp8CBiIzA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z