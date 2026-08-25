Por: Mall y Retail

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Medellín y su área de influencia inmediata conforman uno de los mercados de centros comerciales más desarrollados del país. De acuerdo con el Mapa Nacional de Centros Comerciales 2026 de Mall & Retail, el mercado analizado reúne 36 centros comerciales y 1.033.923 m² de GLA para una población de 3.862.991 habitantes, lo que arroja una saturación comercial de 26,8 m² por cada 100 habitantes.

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Más que una señal automática de sobreoferta, el indicador confirma la madurez del Valle de Aburrá: la competencia ya no pasa solamente por construir más metros cuadrados, sino por elevar tráfico, permanencia, experiencia y productividad.

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Los seis centros comerciales de propiedad horizontal con mayores ingresos en Medellín y su mercado metropolitano sumaron $200.928 millones en 2025, con un promedio de $33.488 millones por activo. Estos ingresos corresponden a las copropiedades y no a las ventas de los comerciantes; provienen principalmente de cuotas de administración, parqueaderos y explotación de zonas comunes.

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El Tesoro y Santafé Medellín concentran juntos el 52,3% del Top 6, mientras entre el tercero y el sexto hay una diferencia de apenas $3.260 millones, evidencia de una competencia mucho más cerrada en ese segundo bloque.

El Tesoro ocupa el primer lugar con ingresos de $64.098 millones y una participación de 31,9% dentro del Top 6. Su ventaja frente a Santafé supera los $23.000 millones. La fortaleza del Parque Comercial está en combinar un potente mix de moda, marcas premium, gastronomía, bienestar y entretenimiento con una experiencia abierta y conectada con el paisaje de El Poblado. La llegada de marcas como Carolina Herrera y la presencia de operadores internacionales y diferentes formatos de entretenimiento refuerzan su condición de destino de compra y tiempo libre.

Santafé Medellín aparece segundo con $41.049 millones, equivalentes al 20,4%. Su principal activo competitivo es la escala y su ubicación en la Milla de Oro, donde converge demanda residencial, empresarial, hotelera y turística. A ello suma una oferta que va desde moda, lujo, hogar y tecnología hasta gastronomía y entretenimiento. Santafé también ha convertido su gran plazoleta en una plataforma de experiencias: el Tapete de Flores y sus montajes de temporada fortalecen tráfico y recordación, dos variables decisivas en un mercado maduro.

Mayorca es tercero con $25.565 millones y 12,7% de participación. Aunque se localiza en Sabaneta, Mall & Retail lo incorpora por su pertenencia al mercado metropolitano. Su ventaja es la conexión directa con la estación Itagüí del Metro y la Avenida Regional, que le permite capturar buena parte de la demanda del sur del Valle de Aburrá. A esto se suma una propuesta difícil de replicar: una etapa con fuerte vocación outlet y otra orientada a colecciones de línea y marcas premium. Esa dualidad le permite competir simultáneamente por precio, moda y conveniencia.

San Diego ocupa la cuarta posición con $25.182 millones, el 12,5% del total. Nacido en 1972, conserva uno de los capitales de marca más fuertes del comercio antioqueño y ha hecho de sus espacios a cielo abierto, jardines y tradición una ventaja diferenciadora. Su localización entre el centro, Las Palmas y El Poblado, junto con un hipermercado ancla, servicios y 1.602 cupos de estacionamiento, le permite combinar compras cotidianas con visitas de destino. Su nueva identidad alrededor de “un encuentro a cielo abierto” muestra cómo un activo histórico puede renovarse sin perder reconocimiento.

Oviedo se ubica quinto con $22.731 millones y 11,3% de participación. Su fortaleza está en un posicionamiento construido durante más de cuatro décadas en la Milla de Oro. Ha conservado una arquitectura abierta, amplias zonas verdes y paisajismo, mientras mantiene una oferta de 320 locales, 38 restaurantes y siete salas de cine. Con un tráfico anual reportado de 12 millones de personas, se beneficia además de estar inmerso en uno de los corredores residenciales, hoteleros y empresariales más importantes de Medellín.

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Unicentro Medellín completa el Top 6 con $22.305 millones, equivalentes al 11,1%. Su posición competitiva está vinculada al occidente de Medellín, con una base residencial consolidada y cercanía a universidades, clínicas y servicios. Su transformación incorpora una zona de entretenimiento de 4.224 m², coworking, movilidad eléctrica y sostenibilidad, buscando ampliar la permanencia y la frecuencia de visita.

El ranking deja una lectura clara: Medellín no tiene un único modelo ganador. El Tesoro domina desde la experiencia y la sofisticación del mix; Santafé desde la escala y la convocatoria; Mayorca desde la accesibilidad y la dualidad outlet-línea; San Diego desde la tradición; Oviedo desde la naturaleza y la Milla de Oro; y Unicentro desde la cercanía, los servicios y la renovación. En un territorio con 26,8 m² de GLA por cada 100 habitantes, el próximo capítulo no lo definirá quién tenga más área, sino quién logre hacer cada metro cuadrado más relevante, visitado y productivo.

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