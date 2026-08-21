Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha dado un nuevo paso hacia la renaturalización de espacios urbanos, en una alianza entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y el centro comercial Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy. De acuerdo con información oficial del JBB, este acuerdo busca transformar jardines, aprovechar residuos y realizar talleres de educación ambiental en conjunto, con una hoja de ruta clara para cumplir estos objetivos. La directora del JBB, María Claudia García, aseguró que la iniciativa surgió gracias a una experiencia previa ampliamente valorada, desarrollada en Avenida Chile, un centro comercial de Chapinero. En ese caso, ambas partes aunaron recursos para recuperar el separador de la calle 72, que estaba muy deteriorado por residuos sólidos y presencia de roedores, y lo convirtieron en una jardinera biodiversa, lo que motivó a buscar la colaboración con más centros comerciales de Bogotá.

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Según García, Plaza de las Américas se convirtió en un aliado clave del proyecto. Insistió en que el fortalecimiento del arbolado, la jardinería y las actividades de compostaje permitirán a este sector mitigar los efectos del calentamiento global y reducir los niveles de contaminación del aire. La gerente de Plaza de las Américas, Ana Isabel Coba, expresó que el centro comercial asume el reto de aportar a una mejor calidad de vida para la comunidad, priorizando la renaturalización y el embellecimiento de su entorno inmediato. Resaltó que la alianza con el JBB debe servir como ejemplo para otras zonas de Kennedy, destacando la importancia del cuidado ambiental.

La primera actividad tras la firma del acuerdo fue simbólica: las personas asistentes, entre ellas habitantes del conjunto Amarilo Américas Club, plantaron ocho árboles en un contenedor de la calle 8 sur como símbolo del compromiso entre la administración distrital y el sector comercial. Según testimonios recogidos por la Administración, este acto representó la unión comunitaria y el inicio de una responsabilidad compartida en el cuidado de esos espacios verdes. El modelo de corresponsabilidad impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el JBB ya avanza en otros centros comerciales, como Multiplaza, Héroes y Avenida Chile, consolidando alianzas, cronogramas y responsabilidades para el fortalecimiento de la biodiversidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la renaturalización impulsada por el Jardín Botánico y Plaza de las Américas?

La renaturalización en este contexto es una estrategia conjunta que involucra la plantación de árboles, la transformación de jardines urbanos, el aprovechamiento de residuos y la educación ambiental. Según la directora del JBB, María Claudia García, estas acciones buscan mitigar los efectos del calentamiento global y la contaminación del aire, involucrando tanto a la administración pública como a actores del sector privado y la comunidad.

¿Qué logros previos motivaron la expansión del programa de renaturalización en Bogotá?

De acuerdo con el JBB, el programa tomó impulso tras la experiencia positiva en el centro comercial Avenida Chile, donde la transformación de un espacio afectado por desechos se convirtió en una jardinera biodiversa. Este logro de colaboración incentivó a abrir el proyecto a nuevos centros comerciales, replicando el modelo de participación y corresponsabilidad en diferentes sectores de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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