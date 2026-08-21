Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa apostando por el arte y la cultura con la invitación cultural Reverso Bogotá, una plataforma dedicada a celebrar la poesía bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Hasta el 1 de septiembre de 2026, poetas de la capital pueden inscribirse en este certamen, el cual ofrece un incentivo económico de 100 millones de pesos para los ganadores que serán seleccionados entre cuatro categorías: poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia, poesía para niños y poesía oral. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer un espacio para la expresión literaria y reconocer los distintos perfiles y trayectorias existentes en el campo poético.

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La postulación debe hacerse en la página web invitaciones.scrd.gov.co. Los interesados deben registrarse eligiendo una sola categoría y luego subir los documentos administrativos: cédula, certificado de residencia (que puede solicitarse en línea o declararse bajo gravedad de juramento) y el registro ‘Soy Cultura’ del Ministerio de Cultura de Colombia. Igualmente, se requiere un documento técnico: un archivo PDF con cinco poemas inéditos y, para poesía oral, también una grabación de video. El cierre de postulaciones será el 1 de septiembre a las 5 p. m.; los preseleccionados se anunciarán el 6 de octubre y la premiación definitiva tendrá lugar durante el festival principal, el 24 de octubre.

En cuanto a la participación, cada concursante puede aplicar a una sola categoría. Elegir la incorrecta implica la inhabilitación de la postulación y, si se inscriben varias veces, solo se toma la última. Las personas interesadas no requieren experiencia previa ni publicaciones, salvo en la categoría poesía desde la experiencia, la cual exige un libro propio publicado entre 2019 y 2025, probado con carátula, contraportada y página legal. Para las demás categorías, tener o no publicaciones previas no es un requisito, permitiendo que nuevos talentos se reconozcan sin trabas.

Un punto relevante es la exigencia del requisito de residencia en Bogotá D.C.; esto se evidencia mediante el certificado correspondiente, que no debe tener más de tres meses de expedición. Además, la convocatoria está abierta a mayores de 18 años, sin límite de edad, y no exige nacionalidad, permitiendo la postulación de extranjeros residentes. Para la categoría poesía oral, se admite tanto participación individual como grupal, y no se permite acompañamiento musical externo, privilegiando la voz y la interpretación corporal. En síntesis, Reverso Bogotá busca ampliar los horizontes de la poesía y fomentar la diversidad literaria dentro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria Reverso Bogotá?

Para participar es obligatorio residir en Bogotá D.C., registrarse en invitaciones.scrd.gov.co, elegir una sola categoría, y presentar documentos administrativos como cédula, certificado de residencia y registro ‘Soy Cultura’ del Ministerio de Cultura. Además, se debe entregar un archivo PDF con cinco poemas inéditos, y para poesía oral, grabaciones de video. Solamente la categoría poesía desde la experiencia pide acreditar un libro publicado entre 2019 y 2025; en las otras categorías no se requiere experiencia ni publicaciones previas.

¿Qué diferencia hay entre las categorías de la convocatoria Reverso Bogotá?

La convocatoria cuenta con cuatro categorías: poesía desde la juventud, dirigida a jóvenes; poesía desde la experiencia, que exige publicación previa entre 2019 y 2025; poesía para niños, abierta a mayores de 18 años, sin experiencia requerida; y poesía oral, que puede ser individual o grupal, sin necesidad de publicaciones anteriores y con la condición de presentar videos inéditos grabados especialmente para esta edición. Cada categoría responde a distintos perfiles y trayectorias de los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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