Por: Portal Bogotá

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Durante el puente festivo comprendido entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto de 2026, Bogotá vivió una de las jornadas de limpieza y recuperación del espacio público más intensas del año. De acuerdo con la información difundida en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, más de 1.800 toneladas de escombros y residuos voluminosos fueron retiradas de las calles de la capital, un esfuerzo que buscó devolverle la buena apariencia a los diferentes barrios y zonas afectadas por la acumulación de desechos. Esta labor fue ejecutada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Aguas de Bogotá, con el propósito de atender los puntos críticos donde la disposición inadecuada de escombros y objetos de gran tamaño era una problemática recurrente.

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Las labores, que se extendieron día y noche durante el fin de semana, se enfocaron en recuperar andenes, calles y otros espacios públicos que habían sido ocupados por residuos abandonados, afectando no solo la movilidad sino también la seguridad y el bienestar de los habitantes. En la cuenta oficial de la red social de Aguas de Bogotá se destacó el compromiso de estas entidades por mantener limpia la ciudad y se recordó la importancia de la colaboración de la ciudadanía en la adecuada disposición de sus residuos.

Un aspecto fundamental para el éxito de este tipo de jornadas es el trabajo conjunto entre la autoridad municipal y los residentes. Desde la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se enfatizó que separar correctamente los residuos, respetar los horarios de recolección y utilizar los canales establecidos facilita una ciudad más ordenada y limpia. Para incentivar a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información, fue promovida la página web ‘Aseo Bogotá’, donde se puede consultar de manera práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo, consejos para la disposición adecuada de escombros, muebles viejos y otras temáticas relacionadas con el cuidado del entorno urbano.

De este modo, las acciones adelantadas durante el puente festivo no solo beneficiaron la imagen de Bogotá, sino que también llamaron la atención sobre la responsabilidad compartida en el mantenimiento de una ciudad habitable y agradable.

¿Cómo se llevó a cabo la recolección de escombros y residuos voluminosos en Bogotá durante el puente festivo?

La recolección de escombros y residuos voluminosos en Bogotá, entre el 15 y el 17 de agosto de 2026, fue realizada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Aguas de Bogotá. Estas entidades trabajaron día y noche para retirar más de 1.800 toneladas de desechos, enfocándose en puntos críticos donde la acumulación afectaba el espacio público.

¿Qué servicios ofrece la página de Aseo Bogotá para los ciudadanos?

La página web ‘Aseo Bogotá’ ofrece información clara y práctica sobre el servicio público de aseo en la ciudad. Allí, los ciudadanos encuentran recomendaciones para la separación adecuada de residuos, horarios de recolección y consejos para disponer objetos voluminosos y escombros de manera responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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