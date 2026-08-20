Por: El Espectador

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La reciente declaratoria de emergencia económica tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto transformó de manera significativa el panorama fiscal de Bogotá. Según las estimaciones del gobierno, la reconstrucción nacional demandará recursos que superan los COP 30 billones, suma que provendrá de los impuestos que pagan los colombianos. Este nuevo escenario deja en suspenso la tramitación de un ajuste tributario en la capital, ya que la urgencia fiscal nacional ha desplazado las prioridades locales y suscitado dudas sobre la conveniencia de un mayor recaudo por parte de Bogotá en este contexto tan delicado.

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En medio de esta coyuntura, se suma un problema estructural que ya viene afectando las finanzas del distrito: la baja eficiencia en el cobro de las deudas morosas. El más reciente Boletín de Deudores Morosos del Estado detalla que Bogotá acumula más de COP 7,6 billones en obligaciones en mora que aún no han sido recuperadas. Esta cifra ha impulsado un debate público cada vez más fuerte sobre la necesidad de aplicar políticas de austeridad y buscar eficiencia en la gestión de la cartera castigada, antes de recurrir nuevamente a los contribuyentes.

Desde el Concejo de Bogotá, particularmente el Partido MIRA, se formalizó una solicitud ante el alcalde Carlos Fernando Galán para aplazar la discusión del proyecto tributario distrital. Durante el foro “¿Cómo se financia una ciudad inteligente?”, el concejal Samir Bedoya enfatizó que continuar con la iniciativa en medio del desastre resultaría inoportuno e insensible con las familias afectadas. Bedoya señaló que no es conveniente actuar sin conocer primero el verdadero impacto económico de la tragedia y cuánto requerirá aportar la ciudadanía. Por ello, solicitan no cancelar el ajuste tributario definitivamente, sino postergar la discusión hasta que se tengan claras las consecuencias fiscales a nivel nacional.

La petición no solo recibió eco en el cabildo distrital, sino también entre los gremios. Fenalco Bogotá Cundinamarca, entidad que representa a los comerciantes del distrito, respaldó la propuesta de retirar el Proyecto de Acuerdo N. 724 de 2026. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, recalcó la importancia de priorizar la atención a la emergencia y evaluar la capacidad económica de hogares y empresas antes de avanzar con nuevas cargas fiscales. A su posición se sumó Cotelco Bogotá–Cundinamarca, gremio del sector hotelero, que advirtió que las nuevas obligaciones tributarias podrían afectar la reactivación económica, la generación de empleo y la competitividad de Bogotá como destino turístico y de negocios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido el trámite de la reforma tributaria en Bogotá tras el terremoto?

El trámite de la reforma tributaria en Bogotá se suspendió debido a que la emergencia económica nacional por el terremoto del 10 de agosto cambió las prioridades fiscales del país. Según declaraciones de concejales y gremios citados en el artículo, insistir en una nueva carga tributaria para la ciudad resultaría inoportuno mientras los recursos se destinan a la reconstrucción nacional. Además, se argumenta que es necesario conocer el impacto real de la tragedia y las obligaciones fiscales que recaerán sobre la ciudadanía antes de avanzar con cualquier ajuste local.

¿Qué consecuencias tendría una nueva carga tributaria para Bogotanos y sectores productivos?

De acuerdo con las apreciaciones de Fenalco Bogotá Cundinamarca y Cotelco Bogotá–Cundinamarca citadas en el texto, una nueva carga tributaria en Bogotá podría afectar negativamente la actividad empresarial, la generación de empleo y la competitividad de la ciudad como destino turístico y de negocios. Ambos gremios consideran fundamental concentrar esfuerzos en superar la emergencia y evaluar primero la capacidad económica real de los hogares y sectores productivos antes de discutir nuevas obligaciones fiscales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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