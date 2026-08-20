Por: El Espectador

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Las preocupaciones relacionadas con la presencia de habitantes de calle en TransMilenio, tales como denuncias sobre supuestas agresiones, estadía prolongada en buses o uso de las estaciones como refugio, motivaron al concejal Juan David Quintero a pedir que se refuercen los controles en el sistema de transporte. De acuerdo con el contenido divulgado, la Secretaría de Integración Social respondió que existe actualmente una estrategia conjunta con TransMilenio para abordar estas situaciones, al tiempo que aclaró que la presencia de una persona habitante de calle no constituye por sí sola una infracción a las normas.

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El debate se activó a raíz de que Quintero cuestionó abiertamente las condiciones de convivencia y seguridad en buses y estaciones, citando la cifra de 21 incidentes vinculados a habitantes de calle durante 2026. El concejal pidió mayor claridad sobre cómo se previenen estos episodios e insistió en saber si hay algún esquema que permita el ingreso gratuito a TransMilenio por parte de esta población, reconocimiento que hasta ahora no ha sido comprobado con documentos o acuerdos formales.

Según el mismo concejal, testimonios de conductores sugieren que estas situaciones ocurren con frecuencia, pero sin herramientas que permitan cambios significativos. Sin embargo, estas percepciones provienen de relatos individuales y no se reflejan en cifras institucionales.

Desde la Secretaría de Integración Social, el secretario Roberto Angulo recalcó que no es malo por definición que un habitante de calle se encuentre utilizando el sistema. Para él, solo es incorrecto cuando cualquier ciudadano, independientemente de su condición, genera incomodidad o comete una infracción. Angulo indicó que, en 2026, las duplas entre TransMilenio e Integración Social han realizado 179 recorridos, abordando a 2.774 ciudadanos, de los cuales 405 aceptaron la oferta institucional que incluye servicios de autocuidado y hogares de paso. Sobre incidentes, precisó la existencia de 21 reportados, cifra que representa apenas el 0,2 % de la población habitante de calle en Bogotá, aunque proporcionó un 3 % sobre los casos atendidos por las duplas, proporción que no coincide completamente con la cifra base informada.

Frente a la estrategia preventiva, la labor territorial de las duplas busca persuadir al habitante de calle para que acceda a los servicios sociales y promueve una transformación cultural tanto en esta población como en los demás ciudadanos. Aparte de ello, TransMilenio ejecuta el Plan Cambuches para detectar y desmontar ocupaciones irregulares; en 2026, se levantaron 96 cambuches tras 160 recorridos. Además, se reportaron alrededor de 120 casos de habitantes de calle dentro de autobuses, que recibieron atención institucional.

Ante eventuales situaciones, TransMilenio recuerda que los usuarios pueden reportarlas al personal dispuesto, mediante canales oficiales y la línea 123 para casos de riesgo. El protocolo contempla tanto actitudes que vayan en contra de la convivencia como posibles infracciones al Manual del Usuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones toma TransMilenio frente a la permanencia de habitantes de calle en buses y estaciones?

Según lo informado por la Secretaría de Integración Social y TransMilenio, existe un trabajo articulado con recorridos de duplas institucionales que abordan a esta población, ofrecen opciones de autocuidado, hogares de paso y hacen seguimiento de casos específicos. Además, el Plan Cambuches de TransMilenio identifica y desmonta ocupaciones irregulares en los corredores del sistema.

¿La presencia de habitantes de calle en TransMilenio constituye una infracción al sistema?

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, la sola presencia de una persona habitante de calle en el sistema no es sinónimo de infracción. Solo si cualquier ciudadano, sin importar su condición, comete una conducta que perturbe la convivencia o infrinja las normas, puede considerarse una infracción y es atendida según el protocolo establecido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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