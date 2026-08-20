Por: Portal Bogotá

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El reporte del clima para Bogotá de este viernes 21 de agosto de 2026, presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), es fundamental para que usted pueda organizar mejor sus actividades diarias y evite imprevistos ocasionados por las condiciones atmosféricas. Según IDIGER, durante la madrugada se presentarán lloviznas en las zonas norte y oriente de la capital, afectando principalmente a las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal. Esto significa que los habitantes de estos sectores deben estar atentos y tomar precauciones si necesitan salir temprano de sus casas.

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En el resto de la ciudad se prevé un clima seco durante la madrugada, lo que representa condiciones más favorables para quienes viven en otras localidades. La temperatura mínima estimada para Bogotá en este día estará cerca de los 10 grados Celsius, por lo cual se recomienda abrigarse apropiadamente, sobre todo al comenzar la jornada.

Hacia la mañana, se esperan condiciones secas, aunque el cielo podría variar entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en gran parte de la ciudad. Este tipo de cielo puede influir en la sensación térmica y en la luminosidad, lo cual es relevante para quienes planean actividades al aire libre o tienen que desplazarse por la ciudad.

Para hacer un seguimiento ágil y actualizado del estado del clima en Bogotá, usted puede consultar el Sistema Alerta Bogotá (SAB). El SAB permite conocer en tiempo real las alertas y los detalles del pronóstico, lo que se traduce en mayor seguridad al momento de planear traslados o compromisos importantes. Además, el servicio de Mapas Bogotá facilita la consulta del pronóstico de lluvias directamente desde su dispositivo móvil, tableta o computador. Este sistema permite ubicar la zona de interés y visualizar si hay precipitaciones, simplemente ingresando la dirección que desea consultar.

De esta manera, es posible aprovechar las herramientas tecnológicas puestas a disposición por el Distrito para anticipar el clima, reducindo los riesgos y mejorando la gestión del tiempo en la ciudad. El acceso a la información oficial y actualizada es clave para enfrentar los desafíos que presenta el clima en Bogotá.

¿Cómo saber si va a llover en mi localidad de Bogotá hoy según el IDIGER?

De acuerdo con el boletín de IDIGER, en la madrugada del viernes 21 de agosto se esperan lloviznas específicamente en Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal, mientras el resto de Bogotá permanecerá seco. Usted puede consultar en tiempo real las actualizaciones a través del Sistema Alerta Bogotá para verificar las condiciones de su localidad antes de salir.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo funciona?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma oficial del Distrito que brinda información inmediata sobre el estado del clima y las alertas meteorológicas en la ciudad. Funciona permitiendo consultas directas por internet, ofreciendo mapas interactivos y pronósticos detallados para que los ciudadanos puedan anticipar lluvias u otros eventos climáticos relevantes en sus áreas de interés.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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