Por: Portal Bogotá

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Bogotá se mantiene en alerta máxima y despliega todos sus recursos para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, que impactó severamente la zona occidental del país. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), ha encabezado una respuesta articulada y constante para brindar atención médica especializada a los damnificados, según información oficial del portal Bogotá.gov.co. De acuerdo con José Vicente Guzmán, director encargado de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, la capital ha coordinado la recepción de 17 pacientes provenientes de las zonas más afectadas, de los cuales cuatro ya ingresaron y reciben tratamiento en la red hospitalaria de Bogotá.

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Según datos de la misma fuente, actualmente se gestionó la asignación de camas hospitalarias para otros 12 pacientes, que llegarán en las próximas horas desde Buenaventura, territorio fuertemente golpeado por la emergencia. Para garantizar una atención ágil y de calidad, tanto los hospitales públicos como privados de Bogotá activaron protocolos estrictos de acogida y soporte vital, asegurando la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidado Intensivo, quirófanos y el trabajo de equipos médicos interdisciplinarios.

La red pública distrital, conformada por las Subredes Integradas de Servicios de Salud, tiene a su cargo la atención de ocho pacientes, distribuidos entre los hospitales Santa Clara, El Tunal y Meissen. Por su parte, la red privada también reafirmó su apoyo; la Fundación Santa Fe de Bogotá ya acogió a dos de los heridos que requerían atención inmediata, mientras el Hospital Universitario Nacional asumió el tratamiento de otros dos afectados, avanzando en su estabilización y gestión clínica.

La administración distrital, según Bogotá.gov.co, enfatizó que la infraestructura sanitaria de la ciudad permanece disponible y en estado de máxima alerta para responder a todas las solicitudes y necesidades que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. Asimismo, se refuerza la colaboración entre el sector público y privado del sistema de salud, con el objetivo de aportar soluciones efectivas, rápidas y profesionales a la población afectada por el reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos pacientes heridos por el terremoto han sido atendidos en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada en Bogotá.gov.co y declaraciones de la Secretaría Distrital de Salud, hasta la fecha Bogotá ha gestionado la recepción de 17 pacientes lesionados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, con cuatro de ellos ya ingresados a la red hospitalaria capitalina y otros 12 asignados a camas, quienes serán trasladados próximamente desde Buenaventura.

¿Cómo se organizó la atención hospitalaria para los heridos del terremoto en Bogotá?

La atención a los heridos se coordinó activando protocolos de emergencia tanto en hospitales públicos como privados de Bogotá, asegurando unidades de cuidado intensivo y equipos interdisciplinarios. La red pública atiende la mayoría de los casos, con los hospitales Santa Clara, El Tunal y Meissen encargados de ocho pacientes, mientras que entidades privadas como la Fundación Santa Fe y el Hospital Universitario Nacional recibieron a los paciente más graves para valoración y estabilización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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