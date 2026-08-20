Por: El Espectador

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Este viernes 21 de agosto será una fecha clave para quienes buscan trabajo en Soacha, Bogotá y municipios cercanos, ya que se desarrollará una feria laboral que reunirá más de 3.423 vacantes. De acuerdo con la información disponible, más de 30 empresas participarán en esta jornada, la cual tendrá lugar desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la Plaza Principal de Soacha, ubicada en la calle 13 #7-30. El evento permitirá a los interesados conocer de primera mano las vacantes que están siendo ofrecidas, dialogar con los representantes de las empresas y avanzar en los procesos de postulación de manera directa y presencial.

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La organización de esta actividad está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio. El propósito fundamental de la iniciativa es crear puentes efectivos entre las empresas que tienen procesos de contratación activos y las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo, atendiendo no solo la demanda laboral de Soacha, sino también la de Bogotá y sus alrededores.

En cuanto a las oportunidades laborales ofrecidas, la mayoría de vacantes corresponde a cargos operativos. Sin embargo, también existen opciones para quienes tienen perfiles administrativos, técnicos y profesionales. Según la información disponible, sectores como administración, archivo, digitación, servicios generales, construcción, conducción, cocina, mensajería y servicio al cliente tendrán oportunidades, así como áreas específicas como centros de llamadas, cobranza, ventas, seguridad, producción, bodega, logística, almacenamiento y floricultura. Además, el evento contempla ofertas en salud, farmacia, enfermería, mantenimiento, mecánica, electromecánica y servicios técnicos.

Un aspecto destacable es la inclusión de vacantes dirigidas especialmente a personas con discapacidad, lo que evidencia un enfoque más amplio y diverso en la convocatoria. Para participar, los asistentes deben llevar su hoja de vida actualizada y contar con disponibilidad para avanzar en los procesos de selección directamente en la feria. Además, durante la jornada se hará el registro y caracterización de los candidatos que se presenten. Aunque se habilitó un formulario digital para confirmar asistencia, la organización recalca que el requisito fundamental es acudir al evento en persona, con la documentación exigida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la feria de empleo de Soacha?

Los principales requisitos son asistir presencialmente con la hoja de vida actualizada y estar disponible para avanzar en los procesos de selección durante la jornada. Aunque los organizadores habilitaron un formulario para confirmar la asistencia, lo fundamental es presentarse en la Plaza Principal de Soacha el día del evento y llevar la documentación requerida para el registro y caracterización.

¿Qué tipo de vacantes estarán disponibles en la feria de empleo de Soacha y Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, la feria laboral ofrecerá más de 3.423 vacantes para cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales. Las oportunidades cubren áreas como administración, servicios generales, construcción, logística, salud y mecánica, entre otros, e incluyen opciones específicas dirigidas a personas con discapacidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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