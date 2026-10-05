Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Bogotá, la propuesta "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" tomó forma en una reciente jornada en el Parque Santander, ubicado en la carrera Séptima con calle 15, en la localidad de Santa Fe. Allí, el Metro de Bogotá reunió a quienes buscaban empleo, a emprendedores y a comerciantes locales, en un mismo espacio donde el objetivo principal fue abrir nuevas puertas para la comunidad y evidenciar que la construcción de la ciudad también implica promover el desarrollo social y económico de quienes la habitan, según la información disponible.

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Durante esta feria laboral y comercial, el parque se transformó en un punto estratégico para las personas que necesitaban encontrar una oportunidad de trabajo o tenían el deseo de mostrar sus emprendimientos y crear alianzas dentro de la localidad. De acuerdo con la información ofrecida por el Metro de Bogotá, la iniciativa sirvió como ejemplo de cómo los grandes proyectos urbanos, como la Línea 1 del Metro, pueden ofrecer mucho más que infraestructura: en este caso, también propiciaron encuentros valiosos entre empresas, buscadores de empleo y comerciantes.

Parte central de la jornada fue la Ruta de Empleabilidad, mediante la cual la Línea 1 del Metro de Bogotá puso a disposición de los asistentes diversas ofertas laborales aptas para distintos perfiles. Esta estrategia fue posible gracias a la coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), entidad que facilitó la participación de los comerciantes de Santa Fe, permitiéndoles mostrar sus productos y servicios y contar sus historias a una audiencia más grande. Así, no solo se dio impulso al comercio local, sino que se alentó el fortalecimiento de redes dentro del territorio, permitiendo el acceso a nuevos mercados y colaboraciones.

Las conversaciones e intercambios que marcaron la jornada recalcaron la importancia de que un proyecto como la Línea 1 del Metro de Bogotá impacte directamente en el tejido económico y social de los barrios por donde avanza. De acuerdo con el reporte, el encuentro de empleo, emprendimiento y comunidad en un solo lugar se vivió como una forma concreta de construir ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la Línea 1 del Metro de Bogotá a los comerciantes de Santa Fe?

La Línea 1 del Metro de Bogotá, mediante iniciativas como la feria laboral y comercial realizada en el Parque Santander, permite que comerciantes de la localidad de Santa Fe muestren sus productos y servicios a nuevos públicos, accedan a oportunidades de colaboración y fortalezcan su presencia en el mercado gracias al apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

¿Qué es la Ruta de Empleabilidad ofrecida por el Metro de Bogotá?

La Ruta de Empleabilidad es un espacio organizado por la Línea 1 del Metro de Bogotá que reúne diversas ofertas laborales para perfiles variados, presentado durante ferias laborales y comerciales con el objetivo de acercar oportunidades de trabajo a la comunidad y de enlazar las necesidades del sector empresarial y los habitantes del área de influencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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